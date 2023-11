Kei te aukati te kano kano kowhao i a koe kia kore koe e whiwhi i te mate shingles?

Kei te aukati te kano kano kano i a koe kia kore e whiwhi i te shingles?

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate kino kino na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ko te nuinga o nga wa ka pa ki nga pakeke pakeke me nga taangata kua ngoikore te punaha mate. Ko te rongo pai kei te watea he kano kano hei aukati i te mate koriri, engari he tino whakamarumaru tonu? Kia rukuhia tenei patai me te tirotiro i nga korero pono.

Ko te kano kano kano, e mohiotia ana ko Zostavax, kua whakamahia nuitia mai i tana whakaaetanga e te Kai me te Taakaro Whakahaere (FDA) i te tau 2006. Heoi, i te tau 2017, i whakauruhia mai he kano kano whai hua ko Shingrix, koinei te mea pai ake mo te aukati i te mahanga. . Ka mahi nga kano kano e rua ma te whakanui i te urupare a te punaha mate ki te huaketo varicella-zoster.

Ahakoa ka tino whakaitihia e te kano kano kowhao te tupono ki te whakawhanake i te mate, kare e tino whai mate. E ai ki nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ko te kano kano a Shingrix he 90% te whai hua ki te aukati i te kowha. Ko te tikanga, ahakoa kua werohia koe, he iti tonu te tupono ka mate koe i te mate. Heoi, ki te whiwhi koe i te shingles i muri i te werohanga kano, he ngawari ake nga tohu, he poto ake te roa o te mate.

FAQ:

P: Ko wai me whiwhi kano kano kano?

A: E taunaki ana te CDC kia whiwhi nga pakeke 50 tau me te pakeke ake ki te kano kano Shingrix, ahakoa he mate kopa i mua, kua whiwhi ranei i te kano kano o mua, Zostavax.

P: E hia nga horopeta o te kano kano e hiahiatia ana?

A: Ka tukuna te kano kano Shingrix kia rua nga pota, me te horopeta tuarua ka tukuna 2 ki te 6 marama i muri i te horopeta tuatahi.

Q: He paanga taha?

A: Pērā i ngā kano kano kano, ka pā mai ngā pānga taha o te kano kano para, tae atu ki te mamae i te waahi werohanga, te mamae uaua, te ngenge, me te mahunga. Ko enei paanga o te taha he ngawari me te wa poto.

Hei whakatau, ahakoa karekau te kano kano kano kano e whakapumau i te whakamarumaru katoa mai i te maru, he tino whai hua ki te whakaiti i te tupono o te whakawhanake i te mate. Ko te kano kano kano kano mo nga tangata 50 neke atu te pakeke ki te whakaiti i te kaha me te roa o nga tohu o te mate kopapa. Korero atu ki to kaihautu hauora kia mohio ai mena he tika te kano kano mate ki a koe.