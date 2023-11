Ka awhina te kaiwhakatairanga bivalent ki te aukati i te Covid roa?

I te wa e raru tonu ana te ao ki te mate urutomo Covid-19, kei te whakapau kaha nga kaiputaiao me nga kairangahau ki te rapu huarahi whai hua ki te patu i te huaketo me ona paanga mo te wa roa. Ko tetahi otinga katahi ano ka arohia ko te bivalent booster, te tuatoru o te horopeta o te kano kano Covid-19. Engari ka awhina tonu tenei pupuhi whakanui ki te aukati i te Covid roa?

Ko Long Covid, e mohiotia ana ko te whai muri-acute sequelae o te mate SARS-CoV-2 (PASC), e pa ana ki tetahi ahuatanga e pa ana te tangata ki nga tohu tohe me nga raruraru ahakoa i muri i te ora mai i te mate tuatahi. Ko enei tohu ka puta mai i te ngenge me te kohu roro tae atu ki nga mate manawa me te kino o te okana. Na te pikinga o nga keehi o te Covid roa, ko te rapu huarahi hei aukati i te puta mai kua noho hei kaupapa matua.

Ko te kaiwhakatairanga bivalent, e kiia ana ko te horopeta tuatoru, ko te pupuhi booster ranei, he horopeta taapiri mo te kano kano Covid-19 i hoatu ki nga tangata kua oti kee i a raatau raupapa werohanga tuatahi. Ko te whainga o tenei kaiwhakatairanga ki te whakarei ake i te urupare aukati me te whakamarumaru atu ki te huaketo, tae atu ki ona momo rereke.

E ai ki nga rangahau o mua me nga raraunga tuatahi, ko te ahua o te bivalent booster he whai hua ki te whakaiti i te tupono o nga mate pakaru me nga mate kino na Covid-19. Heoi, kei te tirotirohia tonu tana mahi ki te aukati i te Covid roa. Ahakoa ka awhina pea te kaiwhaiwhai ki te whakaiti i te tupono o te roa o te Covid, me nui ake nga rangahau hei whakarite hononga tuuturu.

FAQ:

Q: He aha te roa Covid?

A: Ko te Long Covid e tohu ana ki te ahuatanga e pa ana te tangata ki nga tohu tohe me nga raruraru ahakoa i muri i te ora mai i te mate Covid-19 tuatahi.

Q: He aha te mea whakanui rua?

A: Ko te kaiwhakatairanga rua, e mohiotia ana ano ko te horopeta tuatoru, ko te pupuhi whakanui ranei, he horopeta taapiri mo te kano kano Covid-19 ka hoatu ki nga tangata kua oti i a raatau raupapa werohanga tuatahi.

P: Kei te aukati te whakahiato bivalent i te Covid roa?

A: Ahakoa te ahua o te whakahiato bivalent e whai hua ana ki te whakaiti i te tupono o nga mate urutomo me nga mate kino na Covid-19, kei te tirotirohia tonu tana mahi ki te aukati i a Covid roa. Me rangahau ano hei whakatuu i tetahi hononga tino.

Hei mutunga, i te wa e whakaatu ana te bivalent booster i te oati ki te whakaiti i te tupono o nga mate pakaru me nga mate kino, ko tana kaha ki te aukati i te roa o Covid kare tonu i te maarama. I te wa e rangahau tonu ana nga kaiputaiao mo te wa roa o te Covid-19 me te kaha o nga pupuhi whakakake, he mea nui ki te whai i nga aratohu hauora a te iwi, tae atu ki te werohanga, te whakakakahu kanohi, me te mahi akuaku pai, hei tiaki i a tatou ano me etahi atu i te huaketo. .