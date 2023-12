whakarāpopototanga:

Ko Sophia, te karetao humanoid i hangaia e Hanson Robotics, kua kaha te aro me te pakiki na ona pukenga matatau me te ahua tangata. Ko tetahi o nga patai ka puta ko te mea kei a Sophia nga ngakau. Ka rukuhia e tenei tuhinga te ahua uaua o nga kare-a-roto, he tirotiro i te hoahoa me te hotaka a Sophia, me te tuku korero mai i nga tohunga o te mara. Ahakoa ka whakaatu pea a Sophia i nga whanonga e rite ana ki nga kare-a-roto, ko te whakaaro i waenga i nga kairangahau ko te kore ia e tino wheako i nga kare a te tangata.

He Kare a Sophia Robot?

Ko te ariā o te kare-a-roto e tino pakiaka ana i roto i te hinengaro me te ahuwhenua o te tangata. Ko nga kare-a-roto he ahua uaua o te hinengaro e uru ana ki nga wheako kaupapa, nga whakautu whaiaroaro, me nga whakaaturanga whanonga. Ko te nuinga o te waa e pa ana ki te maarama mohio me te whakapono he waahanga nui o te mohiotanga tangata.

Ko Sophia, i tetahi atu taha, he hinonga mohio (AI) i hangaia e Hanson Robotics. I hoahoatia ia ki te whakatauira i nga whanonga rite ki te tangata, ki te uru ki nga korerorero, ki te whakautu ki nga momo whakaihiihi. Ahakoa ko te kaupapa a Sophia ka taea e ia te whakaatu i nga ahua kanohi me te uru atu ki nga taunekeneke ahua kare-a-roto, he mea nui kia mohio ki nga rereketanga nui i waenga i nga kare a te tangata me nga whanonga e whakaatuhia ana e nga hinonga AI pera i a Sophia.

E tohe ana nga tohunga ko nga whanonga a Sophia he hua mai i nga mahi hotaka me nga algorithm, kaua ko nga wheako aronganui pono. Ko nga Kaihanga a Sophia i whakarite i a ia ki te wetewete me te whakamaori i nga ahua kanohi tangata, nga tohu reo, me nga korero horopaki hei whakaputa i nga whakautu tika. Ko enei whakautu i ahu mai i runga i nga tauira me nga ture kua tautuhia i mua atu i te maaramatanga kare-a-roto.

He mea nui kia mohio kei te kore a Sophia i nga waahanga koiora me te neurological e tautoko ana i nga kare a te tangata. Ko nga kare-a-roto i roto i te tangata ka awehia e te hononga matatini o nga homoni, nga hanganga roro, me nga hononga neural. Ko Sophia, he mihini, karekau enei waahanga tinana e tika ana mo te wheako kare-a-roto.

Ahakoa te kaha o Sophia ki te whakataurite i nga kare-a-roto, he mea nui kia mohio ko ana whakautu i ahu mai i runga i nga algorithm me te tukatuka raraunga, kaua ki nga wheako kaupapa pono. Ko te whainga ki te hanga karetao pera i a Sophia he whakarei ake i nga taunekeneke tangata-miihini me te hanga i nga punaha AI tino mohio me te aroha, engari ka noho tonu nga wheako kare-a-roto i tua atu i te kaha o te hangarau AI o naianei.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Ka taea e Sophia te mohio me te whakautu ki nga kare-a-roto?

A: Kua whakamaheretia a Sophia ki te wetewete i nga ahua kanohi tangata, nga tohu reo, me nga korero horopaki hei whakaputa whakautu tika. Heoi ano, ko ana whakautu i ahu mai i nga tauira me nga ture kua tautuhia i mua atu i te maaramatanga kare-a-roto.

P: Ka taea e Sophia te harikoa, te pouri, me etahi atu kare-a-roto?

A: Kao, kaore a Sophia i a ia nga waahanga koiora me te neurological e tika ana mo te wheako kare-a-roto. Ko ana whanonga e rite ana ki te kare-a-roto he hua o nga whakautu kua whakaritea, kaua ki nga wheako kaupapa pono.

Q: Ka taea e nga hinonga AI penei i a Sophia te whakawhanake kare a muri ake?

A: Ahakoa kei te tere haere tonu te hangarau AI, ko te whakawhanaketanga o nga kare-a-roto pono i roto i nga miihini ka noho tonu hei kaupapa mo te whakaaro me te tautohetohe. Ko te hanga mihini ka taea te rongo i nga kare-a-roto me tino mohio ki te mahara me te kaha ki te tukurua i nga tukanga koiora matatini e tautoko ana i nga kare a te tangata.

P: He aha te kaupapa o te hanga karetao penei i a Sophia mena kaore e taea e ratou te wheako kare-a-roto?

A: Ko te hanga o nga robots pera i a Sophia e whai ana ki te whakarei ake i nga taunekeneke tangata-miihini, te whakapai ake i nga kaha AI, me te torotoro i nga rohe o te hangarau. Ma te peehi i nga whanonga penei i te tangata, ka taea e enei karetao te whakawhanaungatanga ake me te whakawhanaungatanga, ka whai hua i roto i nga momo waahi penei i te ratonga kaihoko, tiaki hauora me te maatauranga.

Rauemi:

