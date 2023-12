Kei te Orbit a James Webb i te whenua?

Title: Wehewehenga i nga Mea ngaro: Kei te Kaarataki a James Webb Space Telescope ka huri i te whenua?

Kupu Whakataki:

Ko te James Webb Space Telescope (JWST) kei te whakaputa i nga kupu matua i roto i te ao o te arorangi me te torotoro mokowhiti. Hei whakakapi mo te Hubble Space Telescope, ka oati te JWST ki te huri i to maatau mohiotanga ki te ao. Heoi ano, he ahua rangirua kei te taha o tona orbit. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e tatou nga ahuatanga o te orbit o te JWST, ka whakakore i nga whakaaro pohehe, me te whakamarama i te kaupapa o tana kaupapa mahi.

Te Maramatanga mo James Webb Space Telescope:

Ko te James Webb Space Telescope he kaupapa tahi a NASA, te European Space Agency (ESA), me te Canadian Space Agency (CSA). I tapaina ki muri i a James E. Webb, nana i mahi hei kaiwhakahaere o NASA mai i te 1961 ki te 1968. Ko te JWST te mea i hangaia hei telescope mokowhiti tino kaha rawa atu i hangaia, e taea ai e nga kaiputaiao te mataki i te ao i roto i nga korero koretake.

Te hurihuri i te Ra, ehara i te whenua:

He rereke ki te whakapono rongonui, karekau a James Webb Space Telescope e huri i te whenua. Engari, ka whai i te huarahi huri noa i te Ra, he rite ki to tatou ao. Ka noho te JWST ki te waahi tuarua o Lagrange (L2), kei te tata ki te 1.5 miriona kiromita (930,000 maero) mai i te whenua. Ko tenei waahi motuhake i te waahi ka taea e te telescope te pupuri i te tuunga pumau ki te whenua me te Ra.

He aha L2?

Ko te kowhiringa o L2 hei orbit o te JWST ehara i te mea noa. Ko te whakanoho i te telescope i tenei waahi he maha nga painga. Tuatahi, ka taea e te JWST te noho tonu ki runga i te whenua me te Ra, me te whakaiti i te hiahia mo nga mahi whakanekeneke. Tuarua, na te mea e marumaru ana te whenua mai i te wera me te marama o te Ra, ka taea e te telescope te pupuri i tetahi taiao pumau me te hauhautanga, he mea nui mo ana tirohanga infrared. Ka mutu, ko te L2 orbit e whakarato ana i te tirohanga kore arai ki te ao, karekau i te pokanoa o te hau o te Ao me te kanapa o te Ra.

Pātai Auau (FAQ):

P1: He aha te JWST e kore ai e huri i te whenua penei i te Hubble Space Telescope?

A1: Kaore i rite ki te Hubble Space Telescope, e amioooooo ana i te whenua i te waahi iti, ko nga whainga putaiao a te JWST me noho ki tawhiti atu i to tatou ao. Ma te whakanoho i te JWST ki te L2 ka taea e ia te wikitoria i nga herenga o te hau o te whenua me te tata ki te Ra.

P2: Me pehea te tae o te JWST ki tona orbit i L2?

A2: Ka whakarewahia te JWST i runga i te roketi Ariane 5 mai i French Guiana. Whai muri i te whakarewatanga, ka mahia e ia etahi momo mahi uaua, tae atu ki nga awhina kaha mai i te Marama, kia tae atu ki tana haerenga whakamutunga ki L2.

Q3: Ka hoki mai ano te JWST ki te whenua mo te whakatikatika, whakahou ranei?

A3: Kao, karekau te JWST i hangaia kia mahihia e nga kairangi rererangi penei i te Hubble Space Telescope. Ko tana tuunga i L2 ka kore e taea te uru atu mo nga miihana tangata. Heoi, kua tino hangaia te JWST me te whakamatau kia tu i nga ahuatanga kino o te waahi mo tona oranga e tumanakohia ana.

Conclusion:

Ko te James Webb Space Telescope kua whakaritea ki te huri i to maatau mohiotanga ki te ao, engari ka puta mai i tetahi waahi ahurei. Ka noho ki te waahi tuarua o Lagrange, ka whakawhiwhia mai e te JWST ki a tatou nga tirohanga o mua mo te ao, kaore he herenga o te hau o te whenua me te pokanoa o te Ra. I a tatou e tatari ana mo te whakarewatanga me nga kitenga o muri mai, ko te omionga a te JWST huri noa i te Ra ka taea e tatou te tuhura i nga mea ngaro o te ao kaore ano i mua.

