He kaiwhakahaere taupānga to iPhone?

I roto i te ao e tipu haere tonu ana o nga waea atamai, kaore e kore kua whakapumautia e te iPhone hei kaiarahi mo te hoahoa, mahi, me te wheako kaiwhakamahi. Na tona atanga huatau me te mahi maamaa, ehara i te mea miharo ka kowhirihia e te miriona taangata huri noa i te ao te iPhone hei taputapu pai mo ratou. Heoi, ko tetahi patai ka puta ake i waenga i nga kaiwhakamahi iPhone ko te mea he kaiwhakahaere taupānga te taputapu.

He aha te kaiwhakahaere taupānga?

Ko te kaiwhakahaere taupānga, e mohiotia ana ko te kaiwhakahaere tono, he taputapu e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakahaere me te whakarite i nga tono kua whakauruhia ki runga i o raatau taputapu. Ka whakaratohia e ia nga ahuatanga penei i te whakaurunga taupānga, te tango, nga whakahou, me te whakahaere rokiroki. Ko nga kaiwhakahaere o nga tono ka kitea i runga i nga taputapu Android, engari ko to ratou aroaro i runga i nga iPhones he kaupapa tautohetohe.

Kei te iPhone he kaiwhakahaere taupānga?

He rereke ki te whakapono rongonui, kei te iPhone he kaiwhakahaere taupānga, ahakoa he ahua rereke. Engari i te kaiwhakahaere taupānga motuhake, ka whakauruhia e te iPhone nga ahuatanga whakahaere taupānga ki roto i tana tahua tautuhinga. Ko te tikanga ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i nga ahuatanga rereke o a raatau tono kua whakauruhia me te kore e hiahia ki te tono motuhake.

Me pehea te uru atu ki te kaiwhakahaere taupānga i runga i te iPhone?

Hei uru atu ki te kaiwhakahaere taupānga i runga i te iPhone, ka taea e nga kaiwhakamahi te whai i enei mahi ngawari:

1. Whakatuwherahia te "Tautuhinga" taupānga i runga i to iPhone.

2. Panuku ki raro ka pato i te "General."

3. I roto i te "General" tahua, pato i runga i "iPhone Storage" ranei "iPad Storage," i runga i tō pūrere rānei.

4. Here, ka kitea e koe i te rārangi o nga tono tāuta katoa i runga i tou iPhone.

5. Patohia tetahi taupānga hei tiro i nga korero taipitopito, tae atu ki tona rahi, tuhinga me nga raraunga, me nga whiringa ki te tango, ki te whakakore ranei i te taupānga.

FAQ:

Q: Ka taea e au te tango i nga taupānga mai i te kaiwhakahaere taupānga i runga i te iPhone?

A: Ae, ka taea e koe te tango i nga taupānga tika mai i te kaiwhakahaere taupānga ma te paato i te taupānga e hiahiatia ana me te kowhiri i te waahanga "Muku App".

Q: Ka taea e au te whakahou i nga taupānga mai i te kaiwhakahaere taupānga i runga i te iPhone?

A: Kao, kei te whakahaeretia nga whakahou taupānga ma te Toa App. Heoi, ka tukuna e te kaiwhakahaere taupānga nga korero e pa ana ki nga whakahoutanga e waatea ana, ka taea e koe te tango i nga taupānga kia waatea ai te waahi rokiroki.

Hei mutunga, ahakoa kaore pea te iPhone i te taupānga kaiwhakahaere taupānga tuuturu, ka tukuna e ia nga ahuatanga whakahaere taupānga i roto i tana tahua tautuhinga. Ma tenei ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere me te whakarite tika i o raatau tono kua whakauruhia. Na, ki te mea he kaiwhakamahi iPhone koe e titiro ana ki te whakahaere i o taupānga, kia mohio kei te waatea nga taputapu e tika ana ki o ringaringa.