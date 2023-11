He aratau tamaiti to iPhone?

I roto i te ao matihiko o enei ra, ehara i te mea miharo ka kaha haere nga tamariki ki nga waea atamai me nga papa. Na o raatau atanga mohio me nga toa taupānga nui, kua noho enei taputapu hei puna whakangahau me te maatauranga mo nga tamariki. Heoi, he maha nga wa e awangawanga ana nga matua mo nga raru ka pa ki te urunga kore here ki enei taputapu. I reira ka uru mai te “aratau tamariki” – he kaupapa e whai ana ki te hanga i tetahi taiao haumaru me te whakahaere mo nga tamariki ki te whakamahi i nga waea atamai, papa ranei.

He aha te ahua tamariki?

Ko te aratau Kid, e mohiotia ana ko te mana matua, te raka tamariki ranei, he ahuatanga e taea ai e nga matua te whakawhāiti me te aro turuki i nga mahi a ta raatau tamaiti i runga i tetahi taputapu. Kei roto i te nuinga o nga wa ko nga waahanga penei i nga whiriwhiringa ihirangi e tika ana mo te tau, te wa, me te aukati uru ki etahi taupānga, paetukutuku ranei. Ko te tikanga a Kid ki te whakataurite i waenga i te tuku i nga tamariki ki te tuhura me te ako takitahi me te whakarite i to ratau haumaru me to ratau oranga i roto i te ao matihiko.

He aratau tamaiti to iPhone?

Ae, he aratau tamariki te iPhone, ahakoa kaore i te tino kiia ko te "aratau tamariki." Engari, ka tukuna e Apple tetahi waahanga e kiia nei ko "Waima Mata" e mahi ana i tetahi kaupapa rite. Wā Mata ka taea e nga matua te whakarite tepe mo te whakamahi taupānga, te tātari ihirangi, me te aukati i te uru ki etahi ahuatanga, taupānga ranei. Ka whakaratohia he huinga taputapu matawhānui hei whakahaere i te whakamahinga taputapu a te tamaiti me te whakarite i te wheako mamati haumaru.

Me pehea e taea ai te Waa Mata i runga i te iPhone?

Hei whakahohe i te Wā Mata i runga i te iPhone, whai i enei mahi:

1. Whakatuwheratia te taupānga Tautuhinga.

2. Panuku ki raro ka pato i te "Waa Mata."

3. Tap "Tahuri i te Wā Mata."

4. Tīpakohia "Ko te iPhone tenei a taku Tamaiti" ranei "Ko taku iPhone tenei."

5. Whakatakotoria he passcode e mohio ana koe anake.

6. Whakaritehia nga tautuhinga kia rite ki o hiahia.

Kei te waatea te Wa Mata ki nga iPhones katoa?

Kei te waatea te Wa Mata ki nga iPhone e whakahaere ana i te iOS 12, i muri mai ranei. Engari, ka rereke pea nga ahuatanga me nga tautuhinga i runga i te tauira taputapu me te putanga iOS.

Opaniraa

Na te piki haere o nga waea atamai me nga papa i roto i nga oranga o nga tamariki, he mea nui kia whai taputapu nga maatua ki te whakarite i te taiao mamati haumaru me te whakahaere. Ahakoa kaore he "aratau tamaiti" i whakatapua ki te iPhone, ka tukuna e te Waa Mata he huinga matawhānui o nga taputapu whakahaere a nga matua. Ma te whakaahei i te Wa Mata me te whakarite i nga tautuhinga, ka taea e nga matua te whakataurite i waenga i te tuku i a raatau tamariki ki te tuhura i te ao matihiko me te whakarite i to raatau haumaru.