Ko te whakatuwhera i o taupānga katoa ka whakaheke i to pākahiko?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Mai i te whakawhitiwhiti korero ki te whakangahau, ka whakawhirinaki nui matou ki enei taputapu. Heoi, ko tetahi awangawanga noa i waenga i nga kaiwhakamahi atamai ko te ora o te pākahiko. Na te maha o nga taupānga e waatea ana i o maatau maihao, he maamaa te whakaaro mena ka tuwhera nga tono katoa i te wa kotahi ka pau to pākahiko. Kia rukuhia tenei kaupapa me te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara.

Ka aha ina he maha nga taupānga e tuwhera ana?

Ina whakatuwhera koe i tetahi taupānga i runga i to waea atamai, ka pau etahi o nga rauemi punaha, tae atu ki te mana CPU me te RAM. Ko enei rauemi ka taea e te taupānga te mahi pai me te whakarato ki a koe nga ahuatanga e hiahiatia ana. Heoi, ma te whakatuwhera i nga taupānga maha i te wa kotahi ka raru nga rauemi o to taputapu, ka piki ake te whakapau hiko.

Ae, ma te whakatuwhera i o taupānga katoa ka tere ake te whakamakuku i to pākahiko i te mea e tika ana. Ko ia taupānga e rere ana i te papamuri ka pau te mana, ahakoa kaore koe i te kaha ki te whakamahi. Ko tenei na te mea kei te whakahou tonu enei taupānga i nga raraunga, ka whiwhi whakamohiotanga me te mahi i etahi atu mahi papamuri. Ko te nui ake o nga taupānga ka tuwhera koe, ka nui ake te kaha o to taputapu ki te toha kia haere tonu.

Me pehea e taea ai e koe te arotau i to oranga o te pākahiko?

Hei arotau i to oranga o te pākahiko, he mea tika kia kati nga taupānga kaore koe e kaha te whakamahi. Ka taea tenei ma te swipe atu i a raatau i te tahua taupānga tata, ma te whakamahi ranei i te kaiwhakahaere mahi o te taputapu. I tua atu, ko te whakakore i te whakahou i te taupānga papamuri me te pana whakamohiotanga ka taea te tiaki i te mana o te pākahiko.

Opaniraa

I te wa e tuwhera ana o taupānga katoa ka whai waahi pai, ka tae mai ki te utu o te ora o te pākahiko. Kia roa ake te noho o to taputapu puta noa i te ra, he pai ki te kati i nga taupānga kaore i te whakamahia. Ma te whakahaere i o taupānga me te arotau i nga tautuhinga o to taputapu, ka taea e koe te whakataurite i waenga i te mahi me te pai o te pākahiko.

FAQ

Q: He aha te mana CPU?

A: Ko te mana PTM e pa ana ki te nui o te kaha tukatuka ka taea e tetahi taputapu tukatuka pokapū (PTM) te whakarato. Ka whakatauhia te tere me te kaha o nga mahi ka mahia.

Q: He aha te RAM?

A: RAM, Random Access Memory ranei, he momo mahara rorohiko e taea ai e te PTM te uru tere nga raraunga. Ka whakamahia ki te rokiroki i nga raraunga mo te wa poto e hiahia ana te PTM ki te mahi i nga mahi.

P: He aha nga mahi papamuri?

A: Ko nga mahi papamuri e pa ana ki nga tukanga, ki nga mahi ranei e mahia ana e nga taupānga i te mea kaore i te kaha te whakamahia e te kaiwhakamahi. Ka taea e enei mahi te whakahou i nga raraunga, te whiwhi whakamohiotanga, te whakahou ihirangi ranei.