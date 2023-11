Ma te whakakore i nga karere kuputuhi ka waatea te mahara?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho a tatou waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Ka whakamahia e matou mo te whakawhitiwhiti korero, mo te whakangahau, tae atu ki te kaiawhina whaiaro. Heoi, i te mea ka nui ake te whakawhirinaki ki a maatau taputapu, ka kitea e tatou kua pau te waahi rokiroki. Ko tetahi patai ka ara ake ko te whakakore i nga karere kuputuhi ka taea te whakamaarama i te mahara ki o tatou waea atamai. Ka ruku tatou ki tenei kaupapa ka kitea te pono.

Te maarama ki nga kaupapa

Ina korero tatou mo te mahara ki o tatou waea atamai, kei te korero tatou mo te kaha rokiroki o roto. Koinei te waahi e rongoa ai a maatau taupānga, whakaahua, ataata, me nga karere. Ko te whakakore i nga karere kuputuhi ka taea e koe te waatea etahi waahi i roto i tenei rokiroki o roto, engari ka rereke te nui o te mokowhiti i runga i te maha o nga mea.

E hia nga waahi ka nohoia e nga karere kuputuhi?

He iti noa te rahi o nga karere kuputuhi ki etahi atu konae pāpāho. He maha nga kiropaita o te mokowhiti mo ia karere, na te whakakore i te karere kotahi kare pea he rerekee. Heoi, ki te mea he maha o nga karere me nga taapiri rongorau ranei, ka taea te whakaemi i te waahi kua nohoia i roto i te waa.

Ma te whakakore i nga karere ka whakawātea mokowā tonu?

Ina mukua e koe he karere kuputuhi, ka nekehia ki te kōpaki "Parapara", "Tuemi Kua Mukua" ranei, ka noho mo tetahi wa i mua i te whakakorenga tuturu. I tenei wa, kei te noho tonu te karere ki te waahi i runga i to taputapu. Hei whakawātea mokowā, me whakawātea koe i te paru, me muku tonu rānei ngā karere.

FAQ

Q: Ma te whakakore i nga karere kuputuhi ka pa ki te mahinga o taku waea?

A: Ko te whakakore i nga karere kuputuhi kaore e pa ki te mahi o to waea. Heoi, ko te whakawātea i te waahi rokiroki ka taea te whakapai autaki i te mahi ma te tuku i to taputapu kia pai ake te rere.

Q: Ka taea e au te whakaora i nga karere kuputuhi kua mukua?

A: I etahi wa, ka taea te whakahoki mai i nga karere kuputuhi kua mukua ma te whakamahi i nga rorohiko motuhake. Heoi, ka whakawhirinaki tenei ki nga ahuatanga rereke penei i te taputapu, te punaha whakahaere, me te roa o te wa mai i te whakakorenga.

Hei whakamutunga, ko te whakakore i nga karere kuputuhi ka taea e koe te whakakore i etahi mahara ki to waea atamai. Ahakoa karekau pea te mokowā i whakahoki mai i te mea nui mo nga karere takitahi, ma te whakakore i te maha o nga karere me nga taapiri rongorau ka puta he rereketanga ka kitea. Na, ki te kite koe kua ngaro koe i te waahi rokiroki, whakaarohia te whakakore i to pouakaroto karere kuputuhi me te whakakore i nga karere koretake.