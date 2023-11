Ko te whakakore i tetahi taupānga ka tino mukua nga raraunga?

I te tau o nga waea atamai me nga taupānga, he maha nga wa ka kitea e taatau te whakauru me te tango i nga momo tono. Engari kua whakaaro koe he aha nga raraunga e pa ana ki tetahi taupānga ina mukua e koe i to taputapu? Kei te ngaro pono, kei te noho tonu ranei ki tetahi waahi o te ao matihiko? Me ruku tatou ki tenei kaupapa whakahirahira ka kitea te pono.

Ina mukua e koe tetahi taupānga mai i to waea atamai, papa ranei, he mea nui kia mohio koe ehara i te mea ngawari te mahi. Ahakoa ka ngaro atu te ata taupānga mai i to mata o to kaainga, ko nga raraunga i hangaia me te rongoa i runga i to taputapu ka noho tonu. Na te mea ko te whakakore i tetahi taupānga ka tangohia nga konae ka taea te whakahaere, engari ehara i te mea ko nga raraunga e hono ana.

FAQ:

P: He aha te momo raraunga ka mahue ina mukua he taupānga?

A: Ko nga raraunga ka mahue ki muri ka rereke pea i runga i te taupānga. Kei roto pea i nga manakohanga a nga kaiwhakamahi, nga tohu whakaurunga, nga konae keteroki, me etahi atu korero kua rongoa i te rohe.

Q: Ko te tikanga tenei kei te morearea aku korero whaiaro?

A: I te nuinga o nga wa, ko te toenga o nga raraunga he iti noa te tupono. Heoi, ki te pupuri te taupānga i nga korero tairongo me te kore whakamunatanga tika, tera pea ka uru atu e te tangata whai whakaaro kino.

Q: Me pehea e taea ai e au te whakakore i aku raraunga?

A: Hei whakarite kia tangohia katoatia tetahi taupānga me ona raraunga e hono ana, e taunaki ana kia uru ki nga tautuhinga o to taputapu me te muku a-ringa i nga raraunga o te taupānga, me mahi ranei i te tautuhi wheketere. Heoi, kia maumahara ma tenei ka whakakore i nga raraunga katoa i runga i to taputapu, na kia mahara ki te whakahoki i nga korero nui i mua.

Me mahara ko etahi o nga taupānga, otira ko era e whakahaere ana i nga raraunga tairongo penei i te peeke, i nga korero hauora ranei, he kaha ake nga tikanga whakakorenga raraunga. He maha nga wa ka whakatinanahia e enei taupānga etahi atu tikanga haumarutanga hei whakarite kia tangohia nga raraunga kaiwhakamahi katoa ina wetewetehia te taupānga.

Hei mutunga, i te wa e mukua ana he taupānga ka whakakorehia te ahua o te tono, karekau e kii kia whakakorea katoatia nga raraunga e pa ana. Hei whakarite kia tino mukua o raraunga, he mea tika kia mahia etahi atu mahi i tua atu i te tango noa i te taupānga. Kia mahara tonu ki nga korero ka tohatohahia e koe me te arotake i nga tautuhinga tūmataitinga o to taputapu kia mau tonu ai te mana ki o raraunga whaiaro.