Ka pau te Kano Kano COVID?

I te wa e tipu haere tonu ana te mate urutaru COVID-19, ko nga paatai ​​​​mo te whai huatanga me te roa o nga kano kano kua tino nui haere. I te puta mai o nga momo rerekee me te haere o te waa mai i nga kaupapa kano kano tuatahi, he maha nga taangata kei te miharo mena ka ngaro te whakamarumaru e tukuna ana e nga kano kano COVID i roto i te waa. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou tenei kaupapa me te whakautu ki etahi patai ka paatai.

He aha te kaha o te kano kano?

Ko te kaha o te kano kano e tohu ana ki te kaha o te kano kano ki te aukati i tetahi mate motuhake. Ko te nuinga o nga wa ka whakaatuhia hei paheketanga, ka whakatauhia ma nga whakamatautau haumanu me nga rangahau o te ao. Ka rereke nga reiti whaihua i runga i nga ahuatanga penei i te taupori i akohia, te rerekee o te huaketo, me te wa kua pahemo mai i te werohanga.

Ka pau te kano kano COVID?

Ahakoa kua kitea te tino whai hua o nga kano kano COVID ki te aukati i nga mate kino, te hohipera, me te mate, ko nga rangahau e kii ana ka heke te whakamarumaru ka tukuna e ratou i roto i te waa. Ehara tenei i te mea ka kore rawa e whai hua nga kano kano, engari ko te kaha ki te aukati i te mate me nga tohu ngawari ka heke haere i te waa.

He aha te take ka heke te kaha o te kano kano?

Ko te hekenga o te whaihuatanga o te kano kano i roto i te waa he maha nga take. Ko tetahi take ko te ngoikoretanga o te urupare mate i roto i nga marama, he ahuatanga maori i muri i te werohanga. I tua atu, ko te putanga mai o nga momo rerekee hou, penei i te momo Delta, ka pa he wero ki te kaha o te punaha mate ki te mohio me te whakakore i te huaketo.

FAQ:

1. Kei te hiahia ahau ki te pupuhi whakanui?

I tenei wa kei te rangahauhia, ka arotakehia e nga mana hauora te hiahia mo nga pupuhi pupuhi. Ko etahi o nga whenua kua tiimata kee ki te tuku pota whakahiato ki etahi taupori, penei i nga kaumātua, i te hunga mate mate mate ranei. He mea nui ki te whai i nga tohutohu a nga mana hauora o te rohe mo nga pupuhi whakatairanga.

2. Kia pehea te roa o te whakamarumaru kano kano?

He rereke te roa o te whakamarutanga o te kano kano i runga i nga ahuatanga penei i te kano kano kano, te urupare mate a te tangata takitahi, me te ahua o nga momo rerekee hou. Ko nga rangahau e kii ana ko te whakamarumaru kano kano ki nga mate kino me te whakaurunga ki te hohipera ka mau tonu i muri i nga marama maha.

3. Ka pangia tonu ahau i muri i te werohanga?

Ahakoa ka puta mai nga mate pakaruhanga, he iti ake te tupono o nga tangata kua werohia ki te kano kano ka pa ki te mate kino, ka tono ranei ki te hohipera ki te hunga kaore i werohia. Ka whai waahi nui nga kano kano ki te whakaheke i te horapa o te huaketo me te tiaki i nga taupori whakaraerae.

Hei mutunga, ahakoa ka heke haere te whai huatanga o nga kano kano COVID i roto i te waa, ka mau tonu te whakamarumaru mai i nga mate kino me nga hohipera. Ko te rangahau me te aro turuki i te whaihuatanga o te kano kano ka awhina i nga whakatau mo nga pupuhi whakanui me etahi atu mahi aukati. He mea nui kia mau tonu nga korero hou mai i nga mana hauora me te mahi tonu i nga mahi aukati penei i te mau kanohi kanohi me te pupuri i te akuaku ringaringa.