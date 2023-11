Ka timata te COVID i te mamae o te korokoro?

I waenga o te mate urutaru COVID-19 e haere tonu ana, he mea nui kia noho mohio mo nga momo tohu e pa ana ki te huaketo. Ahakoa ko te kirikaa, te maremare me te pau te manawa he tohu mo te COVID-19, kua puta etahi whakaaro mo te mamae o te korokoro he tohu moata. Kia rukuhia tenei kaupapa me te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara.

He aha te COVID-19?

Ko te COVID-19, he poto mo te mate coronavirus 2019, he mate rewharewha tino kaha na te coronavirus hou SARS-CoV-2. I puta tuatahi ki Wuhan, Haina, i te mutunga o te tau 2019 a kua horapa ki te ao katoa, e hia miriona nga mate me nga mate.

Nga tohu tuatahi o te COVID-19

Ko nga tohu tuatahi o te COVID-19 te nuinga o nga korero ko te kirikaa, te mare maroke me te ngenge. Heoi, i te mea kei te rangahau tonu te huaketo, kua kitea e nga kairangahau he rereke nga tohu i waenga i nga tangata takitahi. Ko etahi o nga tangata ka pa ki te mamae o te korokoro ko tetahi o nga tohu tuatahi o te mate.

He tohu noa te mamae korokoro?

Ahakoa ko te korokoro kaore i te rite ki te kirikaa me te mare, kua kitea i roto i te maha o nga keehi COVID-19. E ai ki te World Health Organization (WHO), tata ki te 13.9% o nga turoro ka pa ki te korokoro hei tohu moata. Heoi, he mea nui kia mahara ko te korokoro anake kaore e ranea ki te whakau i te mate COVID-19, na te mea ka puta mai ano i etahi atu mea penei i te mate mate mate, i te makariri noa ranei.

Ahea koe e awangawanga ai?

Mena ka mate koe i te korokoro, he mea nui kia ata tirohia o tohu. Mena ka haere tahi me etahi atu tohu mate COVID-19, penei i te kirikaa, te maremare, te ngaronga o te reka, te hongi ranei, he mea tika kia rapu rongoa me te whakamatau mo te huaketo. Hei taapiri, mena kua piri tata koe ki tetahi tangata kua whakamatauhia he pai mo te COVID-19, he mea nui kia whakamatauria ahakoa he aha o tohu.

i roto i te mutunga

Ahakoa ko te korokoro he tohu moata mo te COVID-19, kaore i te rite ki te kirikaa me te maremare. Mena ka pa ki a koe he korokoro me etahi atu tohu noa, he mea nui kia whai waahi tika, penei i te noho wehe me te whakamatau. Kia mahara ki te whai i nga aratohu e whakaratohia ana e nga mana hauora me te noho mataara kia tiakina koe me etahi atu i te horapa o te mate.