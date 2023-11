Ka tukino a COVID i te punaha mate?

He maha nga paatai ​​​​me nga awangawanga kua puta mai e te mate urutaru COVID-19 mo nga paanga roa o te huaketo ki o tatou tinana. Ko tetahi o nga mea e pa ana ko te COVID-19 ka taea te kino te punaha mate. Ka rukuhia tenei kaupapa me te tirotiro i nga korero a nga tohunga.

He aha te punaha mate?

Ko te punaha raupatu he whatunga matatini o nga pūtau, nga kopa, me nga whekau e mahi tahi ana ki te tiaki i te tinana mai i nga tukumate kino, penei i te huaketo me te huakita. Ka whai waahi nui ki te pupuri i to maatau hauora me te oranga.

Ka taea e COVID-19 te ngoikore te punaha mate?

E ai ki nga tohunga rongoa, ko te COVID-19 te tino pa ki te punaha manawa. Ahakoa ka taea e te huaketo te mate kino me te mate i etahi keehi, he iti noa nga taunakitanga e kii ana ka tino ngoikore te punaha mate. Heoi, he mea nui kia mohio ka taea e te huaketo te pa ki te mahi aukati na runga i te taumahatanga ka pa ki te tinana.

He pehea te paanga o te COVID-19 ki te punaha mate?

I te wa e pa ana te tangata ki te COVID-19, ka urupare tonu tana punaha mate ma te whakaoho i te urupare mumura ki te patu i te huaketo. I roto i nga keehi kino, ka kaha te kaha o tenei urupare aukati, ka puta he ahuatanga e mohiotia ana ko te tupuhi cytokine. Ka taea e tenei urupare mate kino te kino ki nga momo okana me nga kopa o te tinana.

Ka taea e COVID-19 te whai paanga mo te wa roa ki te punaha mate?

Ahakoa kei te rangahau tonu nga paanga o te COVID-19 mo te wa roa ki te punaha raupatu, ko nga rangahau tuatahi e kii ana ka pa ki etahi taangata ka roa te mate aukati i muri i te ora mai i te huaketo. Ka nui ake pea te tupono ki te whakawhanake i etahi atu mate, mate autoimmune ranei.

Hei mutunga, ahakoa ko te COVID-19 e pa ana ki te punaha manawa, he iti nga taunakitanga e kii ana ka ngoikore te punaha mate. Heoi, ka taea e te huaketo te pa ki te mahi aukati na runga i te taumahatanga ka pa ki te tinana. Me rangahau ano kia tino mohio ki nga paanga roa o COVID-19 ki te punaha mate.