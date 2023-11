Ko Covid te kino mo te wa roa?

Ma te Covid te mate mo te wa roa?

I waenga o te mate urutaru Covid-19 e haere tonu ana, kua kaha haere nga awangawanga mo nga paanga roa o te huaketo. I te wa e ako tonu ana nga kaiputaiao me nga tohunga rongoa i te pukapuka coronavirus, ka kitea e ratou ka taea e ia te mate mo te wa roa ki etahi tangata.

He aha te Covid-19?

Ko te Covid-19, he poto mo te mate coronavirus 2019, he mate hopuhopu i puta mai i te mate acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ko te mea tuatahi ka horapa ma roto i nga topata manawa ka maremare te tangata pangia, ka tihe, ka korero ranei.

He aha nga paanga o te Covid-19?

Mo te maha o nga taangata, ko te Covid-19 he mate ngawari me nga tohu penei i te kirika, te mare, me te ngenge. Heoi, i roto i nga keehi kino, ka pa mai ki te pneumonia, te mate mate manawa whakapeka (ARDS), tae atu ki te mate.

He aha nga paanga mo te wa roa?

Kua whakaatuhia e nga rangahau tata nei ka taea e Covid-19 te whara mo te wa roa ki nga momo okana me nga punaha o te tinana. Ko tetahi o nga paanga mo te wa roa ko te kino o nga ngongo, ka paheke te mahi o te manawa me te uaua tonu o te manawa. Hei taapiri, kua honoa a Covid-19 ki nga raru o te ngakau, tae atu ki te mumura o te uaua o te ngakau me nga riipene ngakau rerekee.

Ka pa a Covid-19 ki te roro?

Ae, ka pa mai a Covid-19 ki nga paanga neurological. Ko etahi o nga tangata kua kii mai ka mau tonu te mamae o te upoko, te mangere, me te uaua ki te arotahi ahakoa i muri i te ora mai i te wahanga o te mate. Kua puta ano nga keehi o nga mate kino kino atu, penei i te whiu me te mate pukupuku.

Kei te noho morearea nga tangata katoa mo te wa roa?

Ahakoa ka taea e tetahi te pa ki nga paanga mo te wa roa mai i a Covid-19, ko etahi o nga roopu ka nui ake te tupono. Ko nga pakeke pakeke, ko nga taangata kua pa mai i nga mate hauora o mua, me te hunga kua pa ki nga mate kino o te mate ka pa ki nga hua hauora mo te wa roa.

Hei mutunga, ka taea e Covid-19 te whara mo te wa roa ki nga momo okana me nga punaha o te tinana. Ahakoa ko te nuinga o nga taangata kua ora katoa, he mea nui kia mohio me te whakatika i nga paanga o te mate mo te wa roa. Ko te rangahau me te aro turuki tonu e tika ana kia tino mohio ki te whanui me te roa o enei paanga, me te whakawhanake i nga maimoatanga tika me nga wawaotanga mo te hunga e pa ana.