Kei a Haina a Walmart?

I roto i nga tau tata nei, kua mau tonu nga korero me nga whakaaro mo te mana o Haina a Walmart, te kaporeihana hokohoko nui rawa atu o te ao. Kua kaha ake enei korero na te nui o te noho a Walmart ki Haina me te kaha kaha o te whenua ki te ohanga o te ao. Heoi, he mea nui ki te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara me te tirotiro i te ahua pono o te hononga o Walmart me Haina.

Nga Whakaaturanga:

Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha o Amerika i whakaturia e Sam Walton i te tau 1962. Ka whakahaerehia e ia he mekameka o nga maakete nui, toa utu utu, me nga toa toa puta noa i te ao. Ahakoa he nui te noho a Walmart ki Haina, neke atu i te 400 nga toa me te kaha o te wahanga o te maakete, he mea nui kia mahara ehara te kamupene i a Haina.

Hanganga Rangatiratanga:

He kamupene hokohoko a Walmart, te tikanga na nga kaipupuri hea e pupuri ana i ana kararehe. Ko te nuinga o nga hea a Walmart kei te pupurihia e nga kaipakihi whakahaere, penei i nga putea takitahi me nga putea penihana, me nga kaipupuri moni takitahi. Ko enei kaipupuri hea mai i nga whenua rereke, tae atu ki te United States, Canada, me etahi atu iwi huri noa i te ao. Na reira, ka tohatohahia te mana o Walmart ki waenga i nga roopu kanorau o nga kaipupuri moni.

Te Awe o Haina:

Ahakoa karekau a Haina i a Walmart, kaore e taea te whakakore he mahi nui te whenua ki nga mahi a te kamupene. Kei te mahi a Walmart i Haina mai i te tau 1996, a kua whakapumautia he kaha ki te maakete Hainamana. He maha nga hua o te kamupene mai i nga kaihanga Hainamana, ma te whakamahi i nga mahi utu iti o te whenua me te nui o nga mahi hangahanga. Heoi, kaore tenei e rite ki te mana rangatira.

FAQ:

Q: He awe a Haina ki runga i nga mahi whakatau a Walmart?

A: Karekau he awe tika a Haina ki nga mahi whakatau a Walmart. Ka mahi takitahi a Walmart me te whakatau i ana ake whakatau pakihi i runga i nga ahuatanga o te maakete me tana rautaki umanga.

Q: He kaipupuri hea Hainamana kei Walmart?

A: Ahakoa tera pea etahi o nga kaipupuri hea Hainamana kei Walmart, ehara ratou i te nuinga o nga kaipupuri. Ko te mana o Walmart kua tohatohahia ki waenga i nga kaipakihi mai i te ao katoa.

Q: He kamupene Hainamana a Walmart?

A: Kao, he kamupene Amerika a Walmart i whakatuu me te tari matua i Amerika. Ka whakahaerehia i roto i nga whenua maha, tae atu ki a Haina, engari ehara i te kamupene Hainamana.

Hei mutunga, ko nga korero e kii ana na Haina a Walmart he koretake. Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha o Amerika me te hanganga rangatira rereke. Ahakoa e kore e warewarehia te awe o Haina ki nga mahi a Walmart, he mea nui kia wehea te mana rangatira mai i nga hononga pakihi. Ko te angitu o Walmart me te noho ki te ao he hua o ana whakatau rautaki me te tautoko a nga kaipupuri hea puta noa i te ao.