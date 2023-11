No Haina a KFC?

I nga tau tata nei, kua piki haere te hiahia ki te mana o tetahi o nga mekameka kai nohopuku rongonui o te ao, a KFC. Na te whanuitanga o te noho ki Haina me te angitu o te waitohu o te ao, he tokomaha kua patai mena kei a Haina te KFC. Kia rukuhia nga korero me te whakakore i nga whakaaro pohehe.

Te mana o KFC:

He rereke ki te whakapono rongonui, ehara i a Haina a KFC. Ko KFC, e mohiotia ana ko Kentucky Fried Chicken, he apiti mo Yum! Brands, he kaporeihana mo te motu nui kei Amerika. Yum! Ko Brands te kamupene matua o etahi mekameka kai tere rongonui, tae atu ki a Pizza Hut me Taco Bell.

Ko te angitu o KFC i Haina:

He tino whai waahi a Haina ki te angitu o KFC. Ko te wharekai KFC tuatahi i Haina i whakatuwheratia ona tatau i te tau 1987, hei tohu i te timatanga o te tere tere puta noa i te motu. I tenei ra, kei te whakanui a Haina te maha rawa o nga putanga KFC puta noa i te ao, neke atu i te 6,000 nga wharekai ka horapa puta noa i tona rohe whanui. Kua awhihia e te maakete Hainamana te tahua a KFC, ka urutau ki nga reka me nga hiahia o te rohe, na te mea i tino paingia e nga kaihoko Hainamana.

FAQ:

Q: He kamupene Hainamana a KFC?

A: Kao, he kamupene Amerika a KFC na Yum! Waitohu.

Q: He aha te mea rongonui a KFC i Haina?

A: Ko te rongonui o KFC i Haina ka taea te kii ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki tana urunga wawe ki te maakete, nga rautaki whakaurunga angitu, me te aro nui ki te urutau ki nga hiahia a nga kaihoko Hainamana.

Q: He rereketanga kei waenganui i a KFC i Haina me etahi atu whenua?

A: Ae, ko te KFC i Haina e tuku ana i te tahua e rite ana ki nga reka o Haina, me te whakauru i nga reka me nga rihi o te rohe. I tua atu, he rereke te ahua o te wharekai me nga rautaki hokohoko ki te whakatutuki i te maakete Hainamana.

Hei whakamutunga, ahakoa kua tino angitu a KFC ki Haina, he mea nui ki te whakamarama ko te mekameka kai nohopuku ehara i a Haina. Ka noho tonu a KFC hei waahanga o Yum! Brands, he kaporeihana mo nga motu maha o Amerika. Ko tana rongonui i Haina ka taea te kii ki nga mahi angitu a te rohe me te kaha ki te maakete Hainamana. Na, i te wa e pai ana koe ki te peere o te heihei pai mo te miimiti maihao i te KFC i Haina, maharahia he tohu Amerika tera kua angitu i roto i te rangatiratanga o Waenganui.