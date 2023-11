He taonga a Bill Gates kei Walmart?

I nga tau tata nei, he maha nga korero e rere ana mo te mana o Walmart na te kaiwhakarewa takirua a Microsoft a Bill Gates. I te mea ko Gates tetahi o nga tangata whai rawa o te ao, ehara i te mea miharo kei te pirangi nga tangata ki tana putea haumi. Na, kia ruku tatou ki te pono kei muri i enei whakaaro.

Nga Whakaaturanga:

Mo nga korero hou e waatea ana, karekau a Bill Gates he taonga kei Walmart. Ahakoa he nui nga moni whakangao a Gates ki nga kamupene maha na roto i tana umanga haumi, Cascade Investment LLC, kaore a Walmart i roto i a raatau. Ko te Cascade Investment e aro nui ana ki nga waahanga kanorau penei i te hangarau, te kaha, me te manaaki, engari kaore i whakauruhia te toa toa ki tana rautaki haumi.

FAQ:

Q: He aha te mana kararehe?

A: Ko te mana whenua e pa ana ki te pupuri hea i roto i tetahi kamupene. Ina whai taonga tetahi tangata takitahi, hinonga ranei i roto i tetahi kamupene, ka noho ia hei rangatira wehewehenga, ka whai mana ki etahi motika me nga painga, penei i nga mana pooti me nga utu ka taea.

Q: Ko wai a Bill Gates?

A: Ko Bill Gates he rangatira pakihi rongonui o Amerika, he kaiwhakawhanake rorohiko, he tangata atawhai. Nana i whakatuu a Microsoft Corporation, tetahi o nga kamupene hangarau nui rawa atu o te ao, ka noho hei Tumuaki mo te tau 2000. E mohiotia whanuitia ana a Gates mo ana takoha nui ki te umanga rorohiko me ana mahi atawhai na roto i te Bill & Melinda Gates Foundation.

Q: He aha te Walmart?

A: Ko Walmart Inc. he kaporeihana hokohoko maha i te United States. Ka whakahaerehia e ia he mekameka o nga maakete nui, nga toa tari utu utu, me nga toa toa puta noa i te ao. E mohiotia ana a Walmart mo te maha o nga momo hua me nga utu utu, a ko ia tetahi o nga kaituku mahi nui rawa atu i te ao.

Ahakoa he tangata rongonui a Bill Gates i roto i te ao pakihi, he mea nui ki te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara ina pa ana ki ana haumi. Ahakoa nga korero, kaore a Gates e pupuri i nga taonga i Walmart. Heoi ano, me mahara ka taea te whakarereke i nga putea haumi i roto i te waa, no reira he mea whakaaro tonu kia noho tonu ki nga korero hou mo nga haumi a tetahi.