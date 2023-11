He pai ake te mahi a Amazon ki nga kaimahi i a Walmart?

I roto i nga tautohetohe e haere tonu ana mo te aha e pai ake ai nga tikanga mahi mo ana kaimahi, ko Amazon me Walmart he maha nga tautohetohe ki a raua ano. He nui nga kaimahi o nga kamupene e rua me te rangatira i te umanga hokohoko, engari he rereke nga huarahi ki te maimoatanga kaimahi. Me ruku ki roto i te kaupapa me te tuhura i nga ahuatanga matua e wehe ana i a raatau.

Ngā Tikanga Wāhi Mahi: I te wa e pa ana ki nga ahuatanga o te waahi mahi, kua pa a Amazon ki nga whakahē i mua mo ana tumanakohanga me te kaha o te taiao mahi. Ko nga purongo mo nga haora roa, nga mahi taumaha tinana, me nga tino whainga hua kua puta he awangawanga mo te oranga o nga kaimahi. I tetahi atu taha, kua whakapau kaha a Walmart ki te whakapai ake i ona tikanga mahi i nga tau tata nei, me te whakatinana i nga tikanga penei i te pikinga o nga utu me te whakapai ake i nga whakaritenga whakaritenga.

Tauanga me nga painga: Mo nga utu, ka tukuna e nga kamupene e rua nga utu whakataetae, engari ko te utu a Amazon he iti ake te utu mo te tiimata. I tua atu, ka whakarato a Amazon i nga kohinga painga matawhānui, tae atu ki te tiaki hauora, mahere reti, me nga utu kaimahi. He rite ano nga painga o Walmart, ahakoa ko etahi e kii ana kare pea ratou e rite ki ta Amazon.

Te Whakanekenga Kaimahi: Ka whai waahi nui nga whai waahi ki te ahu whakamua i roto i nga mahi a nga kaimahi. He rongonui a Amazon mo te whakatairanga mai i roto me te whakarato i nga kaimahi ki te whai waahi ki te tipu me te whakawhanake i o raatau pukenga. Ko Walmart, i tetahi atu taha, kua whakahengia mo te iti o te anga whakamua, me etahi o nga kaimahi e mau ana ki nga waahi utu iti.

Taurite Mahi-Ora: Ko te whakatutuki i te taurite mahi-ora hauora he awangawanga mo te maha o nga kaimahi. Kua aro a Amazon ki te whakahee mo ana rarangi mahi mahi, ka taea e nga kaimahi te whakawero ki te pupuri i te toenga mahi-ora pai. Kua whakapau kaha a Walmart ki te whakatika i tenei take ma te whakatinana i nga tikanga whakarite whakangawari ake, kia whai mana nga kaimahi ki o raatau haora mahi.

FAQ:

P: He aha te tikanga o "nga tikanga o te waahi mahi"?

A: Ko nga ahuatanga o te waahi mahi e pa ana ki te taiao-a-tinana me te taiao hinengaro e mahi ai nga kaimahi i a raatau mahi. Kei roto i tenei ko nga mea penei i te haumaru, te taumahatanga o te mahi, me te ahua o te mahi.

P: He aha nga "whangai whakamua"?

A: Ko nga huarahi whakamua e pa ana ki nga waahi mo nga kaimahi ki te ahu whakamua i roto i o raatau mahi, ki te kawe i nga mahi taumata teitei, me te whakanui ake i o raatau kawenga i roto i te kamupene.

P: He pehea te paanga o te "mahi-ora" ki nga kaimahi?

A: Ko te toenga mahi-ora e pa ana ki te taurite i waenga i nga mahi a te kaimahi me te oranga whaiaro. He mea nui te toenga mahi-ora mo te oranga o nga kaimahi, na te mea ka taea e te tangata takitahi te whakatutuki i o raatau kawenga ngaio me te whai wa mo nga mahi me te whanaungatanga.

Hei mutunga, ahakoa kua whakapau kaha a Amazon raua ko Walmart ki te whakapai ake i te maimoatanga o nga kaimahi, he rereke nga rereketanga i waenga i nga mea e rua. Ko te utu nui ake o Amazon mo te tiimata me te aro nui ki te ahu whakamua o te umanga ka tino pai ki etahi, engari kei te mau tonu nga awangawanga mo nga ahuatanga o te waahi mahi me te toenga mahi-ora. Ko Walmart, i tetahi atu taha, kua whai huarahi ki te whakatika i enei awangawanga, engari ko etahi e kii ana ko o raatau painga me nga huarahi whakamua kaore pea i te pai ki a Amazon. I te mutunga, ko te whakautu mena he pai ake te mahi a Amazon ki nga kaimahi i a Walmart he kaupapa, ka whakawhirinaki ki nga kaupapa matua me nga tirohanga takitahi.