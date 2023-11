Ka whiwhi koe i to 401k mena ka wehe koe i a Walmart?

Ina tae mai ki nga penapena reti, he maha nga kaimahi e whakawhirinaki ana ki o raatau mahere 401k a te kaituku mahi hei whakapumau i o raatau putea mo te heke mai. Heoi, ka ahatia to 401k mena ka whakatau koe ki te wehe i to mahi i Walmart? Kia tuhurahia tenei patai me te whakamarama i tenei take.

He aha te 401k?

Ko te 401k he mahere penapena reti ka tukuna e nga kaituku mahi ki a raatau kaimahi. Ka taea e nga tangata takitahi te koha i tetahi waahanga o o raatau utu ki te putea putea putea. He rite tonu nga kaituku mahi ki te paheketanga o enei takoha, hei awhina i nga kaimahi ki te whakatipu tere ake i a ratou penapena reti.

Ka ahatia to 401k ki te wehe koe i a Walmart?

Mena ka wehe koe i to mahi i Walmart, he maha nga whiringa mo to 401k. Ka taea e koe te kowhiri ki te waiho i te waahi kei kona, te tikanga ka taea e koe te pupuri i o moni ki roto i te mahere Walmart 401k. Tërä, ka taea e koe te huri ki roto i te Kaute Retimana Takitahi (IRA) ka whakawhiti atu ranei ki te mahere reti a to kaituku mahi hou, mena e tika ana.

Ka taea e koe te utu i to 401k mena ka wehe koe i a Walmart?

Ae, ka taea e koe te utu i to 401k mena ka wehe koe i a Walmart. Heoi, i te nuinga o te waa kaore i te taunakihia na te mea ka pa mai pea nga taake me nga whiunga. Ko te utu i to moni 401k i mua i te ekenga ki te tau reti (59 ½ tau) tera pea ka utua te taake moni i runga i te moni tango, me te whiunga 10% mo te tango wawe.

He aha nga painga o te huri i to 401k?

Ko te huri i to 401k ki te IRA, ki te mahere reti a tetahi atu kaituku mahi he maha nga painga. Tuatahi, ka taea e to penapena whakatā ki te tipu haere tonu te taake-whakaroa. I tua atu, ma te whakakotahi i o putea reti, ka taea e koe te maarama ake o to moni whakangao me te whakaiti i nga utu whakahaere.

Hei whakamutunga, ki te whakatau koe ki te wehe i a Walmart, kei a koe nga whiringa mo to 401k. He mea nui kia ata whakaarohia te huarahi pai mo to moni a meake nei. Ko te korero ki tetahi kaitohutohu putea ka taea te arahi i a koe ake i runga i o ahuatanga motuhake. Kia maumahara, he taputapu nui to 401k mo te whakamau i te reti pai, na reira me whakatau koe ki te whakanui ake i ona painga.