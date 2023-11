Ka maremare koe me COVID?

[Taone, Ra] - I te wa e pa ana te mate urutomo COVID-19 ki nga hapori puta noa i te ao, he mea nui kia noho mohio mo nga tohu e pa ana ki te huaketo. Ko tetahi patai ka ara ake ko te maremare tonu he tohu nui o COVID-19. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou te hononga i waenga i te COVID-19 me te maremare, ka hoatu ki a koe nga korero e tika ana kia maarama ake ai koe ki tenei ahuatanga o te mate.

He aha te COVID-19?

Ko te COVID-19, he poto mo te mate coronavirus 2019, he mate hopuhopu i puta mai i te mate acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ko te mea tuatahi ka horapa ma roto i nga topata manawa ka maremare te tangata pangia, ka tihe, ka korero ranei.

He tohu noa te maremare o COVID-19?

Ae, ko te maremare he tohu noa o COVID-19. E ai ki te World Health Organization (WHO), tata ki te 60-80% o nga turoro COVID-19 ka pa ki te mare maroke. Ko tenei maremare tonu ka haere tahi me etahi atu tohu penei i te kirika, te ngenge, te korokoro, me te poto o te manawa.

He aha te COVID-19 ka maremare?

Ka uru te huaketo SARS-CoV-2 ki roto i te tinana, ka aro nui ki te punaha manawa. Ka pangia e te huaketo nga pūtau e mau ana i nga huarahi rererangi, ka puta te mumura me te irirangi. Ma tenei whakapataritari ka pa mai te tikanga arai o te tinana, ka puta he mare i te wa e ngana ana te tinana ki te horoi i nga huarahi rererangi.

Ko te maremare anake te tohu o COVID-19?

Kao, ehara ko te maremare anake te tohu o COVID-19. He maha nga tohu ka puta mai i te huaketo, tae atu ki te kirikaa, te ngenge, te mamae o te tinana, te korokoro, te ngaro o te reka, te hongi ranei, me te poto o te manawa. He mea nui kia mohio he rereke nga tohu o te tangata takitahi, ko etahi he kaikawe asymptomatic.

Ahea ahau e awangawanga ana mo taku maremare?

Mena ka mate koe i te maremare hou, e mau tonu ana ranei, he mea tika kia rapu tohutohu hauora, ina koa kua pa atu koe ki tetahi tangata kua pai te whakamatautau mo te COVID-19, mena kua tae atu koe ki tetahi waahi he nui nga keehi. Ka taea e nga tohunga ngaio hauora te arahi i nga whakamatautau me etahi atu mahi hei mahi.

Hei mutunga, ahakoa ko te maremare he tohu noa o COVID-19, he mea nui kia whai whakaaro koe ki etahi atu tohu e pa ana me te rapu tohutohu hauora mena kei te awangawanga koe. Kia noho mohio, whai i nga aratohu hauora a te iwi, me te whakarite i to hauora me te oranga o te hunga e noho tata ana ki a koe.