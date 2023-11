Me mau tonu ahau i te kanohi kanohi i runga i te waka rererangi?

I te puhoi haere o te ao mai i te maru o te mate COVID-19, he maha nga tangata e whakaaro ana mena ka mau tonu ratou ki te mau kanohi kanohi ina haere ma runga waka rererangi. I te wa e huri haere ana nga kano kano me te whakangawaritanga o nga here ki etahi waahi, he mea maori te patai mo te tika o etahi mahi whakatupato. Heoi, ka kaha te tohutohu a nga tohunga he mea nui tonu te mau kanohi kanohi i runga i te waka rererangi hei tiaki i a koe me etahi atu i te mate.

He aha te take me mau ahau i te kanohi kanohi i runga i te waka rererangi?

Ko nga haerenga rererangi ko te noho tata ki etahi atu mo te wa roa, ka nui ake te tupono o te tuku huaketo. Ko nga kaarei hei arai, hei aukati i nga pata rewharewha kia kore e horapa me te whakaiti i te tupono ki te hoha matūriki hopuhopu. He mea nui ki roto i nga waahi kapi, kaore pea i te whai hua te hau.

He aha te momo kanohi me mau ahau?

E taunaki ana te Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ki te mau i te kanohi kanohi pai e hipoki ana i to ihu me to waha. Ko nga respirator N95 e kiia ana ko te mea tino whai hua, i te mea ka taraihia te 95% o nga matūriki hau. Heoi ano, he pai ano hoki nga kopare pokanoa me nga papanga papanga maha.

He okotahi ano?

Ko etahi o nga kamupene rererangi he whakaritenga motuhake, he whakawehenga ranei mo etahi tangata, penei i nga tamariki nohinohi, te hunga whai mate hauora ranei e uaua ai te mau kakahu kanohi. Heoi, he mea nui ki te tirotiro ki to waka rererangi i mua i te haerenga kia pai ai to u ki o raatau aratohu.

He aha etahi atu whakatupatotanga me tango e au?

I tua atu i te mau i te kanohi kanohi, he mea nui ki te whai i etahi atu tikanga haumaru e taunakihia ana e nga mana hauora. Ko etahi o enei ko te mahi akuaku ringaringa ma te horoi i o ringaringa i nga wa katoa, te whakamahi ranei i te horoi horoi ringa, te pupuri i te tawhiti tinana ka taea, me te karo i te pa ki to kanohi.

i roto i te mutunga, i te wa e hoki ata haere ana te ao, he mea nui kia mau tonu nga tikanga hei aukati i te horapa o COVID-19. Ko te mau kanohi kanohi i runga i te waka rererangi he tikanga nui hei tiaki i a koe me etahi atu. Ma te whai i nga aratohu me te noho mohio, ka taea e tatou katoa te whai waahi ki te wheako haerenga haumaru me te hauora.