Kei te tino hiahia au ki te wero tetanus ia 10 tau?

I roto i te ao o te tiaki hauora, ko tetahi patai ka ara ake ko te mea tika kia werohia he mate tetanus ia 10 tau. Ko te Tetanus, e kiia ana ko te lockjaw, he mate huakita nui e pa ana ki te punaha nerve, ka mate pea te ora. Hei whakamarumaru mai i tenei mate whakamate, he maha nga tohunga hauora e kii ana kia whiwhi koe i te werohanga tetanus ia tekau tau. Engari he mea tino tika ranei? Kia tuhura ake tenei kaupapa.

He aha te tetanus?

Na te huakita Clostridium tetani te mate tetanus, e kitea nuitia ana i roto i te oneone, i te puehu, i te tai kararehe. Ka uru nga huakita ki te tinana na roto i nga tapahi, i nga patunga, i nga werohanga ranei, ka puta he paitini e pa ana ki nga nerves e whakahaere ana i nga uaua. Ma tenei ka kaha te maro o nga uaua me te mokowhiti, otira ki te kauae me te kaki.

He aha te mea nui ki te patu tetanus?

Ko te Tetanus he mate ka taea te aukati, a ko te kano kano te huarahi tino whai hua hei tiaki mai. Ko te pupuhi tetanus, e mohiotia ana ko te kano kano Tdap, ehara i te mea tiaki noa i te tetanus engari ano hoki te diphtheria me te pertussis (mare koiwi). Ko enei mate ka pa mai nga raru nui, ina koa ki nga taupori whakaraerae penei i nga kohungahunga, nga kaumātua, me te hunga kua ngoikore te punaha mate.

E hia nga wa e tika ana kia werohia ahau ki te wero tetanus?

E taunaki ana te Whare Mana me te Aukati i te mate (CDC) kia whakawhiwhia nga pakeke ki te werohanga whakahiato tetanus ia 10 tau. Ma tenei ka kaha tonu to mate mate ki te tetanus me te whakamarumaru ki te pa ki nga huakita.

He okotahi ano ki te ture 10 tau?

I etahi ahuatanga, tera pea e tika ana kia werohia te tetanus i mua i te 10 tau. Mena ka pa ki a koe tetahi patunga hohonu, paru ranei, he mea pai kia toro atu ki tetahi tohunga hauora ka taea e ia te aromatawai i te hiahia mo te whakatairanga tetanus. I tua atu, ki te kore e taea e koe te maumahara i te wa i pupuhihia ai to tetanus whakamutunga, he pai ke ki te pohehe i te taha o te whakatupato me te tiki i te awhina.

Opaniraa

Ahakoa he iti pea te mate tetanus ki etahi tangata, he mea nui ki te whakarite i nga mahi aukati hei whakamarumaru i tenei mate mate pea. Ko te tango i te wero tetanus ia 10 tau ko te tikanga mahi e taunakihia ana e nga tohunga hauora. Heoi, he mea whakaaro nui ki te korero ki to kaiwhakarato hauora mo nga tohutohu whaiaro e pa ana ki to hitori hitori me to ahuatanga takitahi. Kia maumahara, he mea nui te aukati ina tae mai ki te tiaki i to hauora.