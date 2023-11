Kei te hiahia ahau ki te kano kano kano mate tuatoru?

I te mea kei te kaha haere tonu te mate urutaru COVID-19 ki nga upoko korero, he mea nui kia kaua e wareware ki etahi atu take hauora. Ko tetahi o aua awangawanga ko te shingles, he mate kino kino na te huaketo varicella-zoster, he mate heihei hoki. E taunaki ana te Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kia whiwhi nga pakeke 50 me te pakeke ake kia rua nga pota o te kano kano kowha, e kiia nei ko Shingrix, hei whakamarumaru mai i tenei mate kino. Heoi, he patai noa ka puta ko te mea e tika ana kia toru nga horopeta. Kia tuhura ake tenei kaupapa.

He aha te kano kano kano?

Ko te kano kano kowha, ko Shingrix, he kano kano tino whai hua hei awhina i te aukati i te mahunga me ona raruraru. Ka tukuna i roto i nga pota e rua, ko te horopeta tuarua ka tukuna e rua ki te ono marama i muri i te tuatahi. Ka tūtohuhia a Shingrix mo nga pakeke 50 me te pakeke ake, ahakoa kua pangia e ratou i mua atu, kua whiwhi ranei ratou i te kano kano maataa, Zostavax.

He aha te take e tika ai te horopeta tuatoru?

Ahakoa e kaha ana te whakamarumarutanga o te reanga e rua nga horopeta a Shingrix ki nga koriri, kua kitea e nga rangahau ka heke te kaha o te kano kano i roto i te waa. I tenei wa e taunaki ana te CDC kia whiwhi te hunga e mate kino ana, e mate kino ana ranei ki te tango i te toru o nga horopeta o te kano kano kano i muri i te whakaotinga o nga raupapa tuatahi e rua. Ko tenei horopeta taapiri e whai ana ki te whakanui me te whakaroa i te urupare aukati, te whakarato i te whakamarumaru tonu ki te koriri.

Ko wai me whakaaro ki te horopeta tuatoru?

E taunaki ana te CDC i te toru o nga horopeta o Shingrix mo nga tangata kua pa ki te whakawhiti i te okana totoka, te whakawhitinga o te hematopoietic stem cell, kua kitea ranei he mate e tino ngoikore ai te punaha mate. He mea nui ki te korero ki tetahi kaiwhakarato hauora ki te whakatau mena ka taka koe ki tenei waahanga me te mea e tika ana te horopeta tuatoru mo koe.

Opaniraa

Ahakoa karekau te nuinga o nga tangata takitahi e tono kia toru nga horopeta o te kano kano kano, ka whai hua pea te hunga kua mate i te mate o te mate mai i te whakamarutanga taapiri e whakaratohia ana. Ka rite ki nga wa katoa, he mea nui ki te korero ki tetahi tohunga hauora ka taea te aromatawai i o ahuatanga takitahi me te whakarato i nga taunakitanga whaiaro. Kia noho mohio, noho maru, me te aro nui ki to hauora.