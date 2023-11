Ka noho tonu nga taupānga kua mukua ki te iCloud?

I te tau o nga waea atamai, ka whakawhirinaki nui tatou ki nga tono pūkoro hei whakangawari i o tatou oranga. Mai i nga papaaapori paapori tae noa ki nga taputapu hua, kua noho enei taupānga hei waahanga nui o a maatau mahi o ia ra. Heoi, i te tipu haere o a tatou kohinga taupānga, ka nui haere te hiahia ki te whakahaere me te whakarite. He maha nga wa e arai atu ai tenei ki te whakakore i nga taupānga kua kore e hiahiatia ana, e whakamahia ana ranei. Engari ka aha enei taupānga kua mukua? E noho ratou i runga i iCloud?

Te mohio ki a iCloud

I mua i te ruku ki te aitua o nga taupānga kua mukua, kia mohio tatou he aha te iCloud. Ko te iCloud he ratonga rokiroki kapua me te rorohiko rorohiko e whakaratohia ana e Apple Inc. Ka taea e nga kaiwhakamahi te penapena i o raatau raraunga, tae atu ki nga whakaahua, ataata, tuhinga, me nga raraunga taupānga, i runga i nga kaitoro mamao. Ma tenei ka taea e koe te tukutahi i nga taputapu maha, me te whakarite kei te waatea o raraunga mai i hea.

Ko te aitua o nga taupānga kua mukua

Ina mukua e koe tetahi taupānga mai i to iPhone, iPad ranei, he mea nui kia mohio koe kua tangohia te taupānga mai i to taputapu. Heoi, ka taea tonu te penapena i nga raraunga taupānga ki iCloud, i runga i o tautuhinga. Ma te taunoa, ka tautokohia e iCloud nga raraunga o to taputapu, tae atu ki nga raraunga taupānga, mena kua whakakorehia e koe tenei waahanga.

FAQ

Q: Me pehea taku tirotiro mena kei te iCloud tonu aku taupānga kua mukua?

A: Ki te tirotiro mena kei te iCloud tonu o taupānga kua mukua, haere ki Tautuhinga i runga i to taputapu iOS, pato i to Apple ID kei runga, tohua te iCloud, ka paato atu ki te Whakahaere Rokiroki. Mai i reira, ka taea e koe te kite i te rarangi o nga taupānga kei te rongoa i runga i te iCloud.

Q: Ka taea e au te muku i nga raraunga taupānga mai i te iCloud?

A: Ae, ka taea e koe te muku i nga raraunga taupānga mai i te iCloud. Ki te mahi i tenei, haere ki Tautuhinga, pato i to Apple ID, tohua iCloud, ka paato i te Whakahaere Rokiroki. Mai i reira, ka taea e koe te whiriwhiri taupānga takitahi, me te muku ratou raraunga i iCloud.

Q: Ma te whakakore i nga raraunga taupānga mai i te iCloud ka pa ki taku taputapu?

A: Ko te whakakore i nga raraunga taupānga mai i te iCloud kaore e pa ki to taputapu. Heoi, ka tangohia e ia nga raraunga e pa ana ki te taupānga mai i te iCloud, ko te tikanga ka ngaro pea koe i te uru ki taua raraunga i runga i etahi atu taputapu e hono ana ki to putea iCloud.

Hei whakamutunga, i te wa e tangohia ana nga taupānga mai i to taputapu ka mukua e koe, ka penapena tonu nga raraunga taupānga ki iCloud. He mea nui ki te whakahaere i to rokiroki iCloud me te whakakore i nga raraunga taupānga mena kaore koe e hiahia ki te waatea mo te waahi me te whakarite kia whakaritea o raraunga.