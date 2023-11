Tianara Nga Whare Taakaro Hou ki nga Tohu TIGA 2023

Ko te roopu hokohoko o Ingarangi a TIGA i whakahaere i tana hui tohu-a-tau, e whakanui ana i nga whakatutukitanga tino nui i roto i te umanga petipeti. I whakaatuhia e nga tohu o tenei tau te auahatanga me te mahi auaha o nga whare takaro keemu hou, e whakaatu ana i o raatau koha ki te whenua petipeti e tipu haere tonu ana.

Ko Dlala Studios te toa i puta mai i te hui, nana i kii te tohu Game o te Tau mo ta ratou hangahanga, Disney Illusion Island. Ko tenei keemu whakahihiri ehara i te mea i mau i te honore o runga engari i mau ano i te taitara o te Keemu Hapori Pai rawa atu, i whakapoapoa i nga kaitoro me ana mahi ruku me te korero pakiwaitara.

Ko Ustwo Games i puta ko tetahi atu toa rongonui, i whakawhiwhia ki nga tohu e rua. Na ta ratou keemu whakahihiri whakaaro, Desta: The Memories Between, Ustwo Games ehara i te mea i riro i te Tohu Kanorau anake engari i whakawhiwhia ano hoki ki te tohu Creativity in Games. Desta: The Memories Between ka uru ki nga ahuatanga hou o te korero pakiwaitara, e tuku ana ki nga kaitakaro he wheako petipeti hou me te rumaki.

Ko Sumo Digital, he taiwhanga rongonui e mohiotia ana mo ana mahi toi, i whiwhi i te tohu Best Large Studio, he tohu mo to ratou kaha me o raatau pukenga. I tua atu, i kii ano ratou i te honore mo te rironga tuatahi mo te waahanga Whakawhanake Talent Development Initiative hou. Ko te whakapumautanga a Sumo Digital ki te poipoi i nga taranata me te whakatipu i te tipu i roto i te umanga kua riro mai i a raatau te whakanui.

I whakauruhia e te TIGA Awards 2023 nga waahanga hou e rua hei whakanui i te hiranga i roto i nga waahi rereke. I toa i nga Taakaro o te Papa Tapere te Tohu Whakaaetanga ki te Waiora Waiamahi, e whakaatu ana i to ratou kaha ki te poipoi i te taiao mahi pai. I taua wa, i whakanuia a Rocksteady Studios ki te tohu Whakaaetanga ki te ESG mo a raatau mahi pumau me te kawenga.

I toro atu te whakamihi ki tua atu o nga whare taiwhanga ki nga tangata whakahirahira kua whai waahi nui ki te umanga petipeti. Ko te Kaiwhakahaere HR o nga Taakaro Taakaro, a Geraldine Cross, i whakawhiwhia ki te Tohu Takitahi Tino Pai, e whakanui ana i tana tino kaiarahi me ana takoha ki te angitu o te kamupene. Ko te Tumuaki o Flix Interactive a John Tearle i whakawhiwhia ki te Tohu Kaihauturu Tino Pai, e mohio ana ki tana huarahi matakite ki te whanaketanga keemu.

He tino angitu te huihuinga TIGA Awards 2023, neke atu i te 350 nga taangata i tae ki te Troxy London. Ko nga toa o tenei tau e tohu ana i te ngaru hou o nga taranata me nga mahi hou i roto i te umanga petipeti, e turaki ana i nga rohe me te hopu i nga kaitakaro huri noa.

FAQs

1. He aha nga Tohu TIGA?

Ko nga Tohu TIGA he huihuinga a-tau e whakanui ana i te hiranga me nga mahi auaha i roto i te umanga petipeti i te UK.

2. Ko tehea keemu i toa i te tohu Game of the Year i nga Tohu TIGA 2023?

Ko Disney Illusion Island, i hangaia e Dlala Studios, i karaunatia te Keemu o te Tau i nga Tohu TIGA 2023.

3. Ko wai te taiwhanga i toa i te tohu Best Studio Iti?

Ko te tohu Best Small Studios i riro ki a Dlala Studios mo a raatau mahi whakamiharo ki te umanga petipeti.

4. Ko wai i toa i te tohu Creativity in Games?

I whakanuia a Ustwo Games ki te tohu Creativity in Games mo ta ratou hanga whakamihi, Desta: The Memories Between.

5. Ko wai te whare taiwhanga i whiwhi i te tohu Best Talent Development Initiative?

Ko Sumo Digital te kaiwhiwhi tuatahi mo te Tohu Whakawhanake Taana Pai rawa atu i nga Tohu TIGA 2023, e whakaatu ana i to raatau pono ki te poipoi taranata i roto i te umanga petipeti.