Ko Marvel Studios e anga ana ki te whakamuri me nga Maere

By

Ko Marvel Studios, e mohiotia ana mo ana angitu o nga tari pouaka, kei te raru inaianei me tana pouri nui tuatahi i roto i nga tau 15. Ko te kiriata hou i roto i te kaporeihana, The Marvels, kua hinga i te wa poto mo nga mahi a te tari pouaka, e tohu ana i te rereketanga nui ki nga whakatutukitanga o mua o te studio. Ahakoa kei roto i nga whare tapere mo te marama neke atu, ka noho te kiriata ki te urunga iti rawa atu ki te ao Marvel Cinematic Universe, kaore i eke ki te $100 miriona i roto i te kaainga me te tata ki te $200 miriona te ao.

Ko te whakautu a Marvel me Disney mo tenei raru he iti ake i te pai. Engari i te awhi i te ahuatanga, kua whakatauhia e te taiwhanga ki te aukati i nga purongo o nga tari pouaka o te ao mo te Marvels. Ko tenei nekehanga ka puta he pouri ki nga kaiwhaiwhai, i tumanako kia kaha ake te mahi a te taiwhanga ki te whakatika i te ngoikore o te kiriata.

Ko te rautaki hokohoko mo The Marvels i whakaatu ano i etahi whakatau whakatau. I mua i tana tukunga, ka huri te kaupapa whakatairanga ki te whakanui i a Kapene Marvel, me nga rekoata mai i ana whakaaturanga i Avengers: Endgame e tino whakaatuhia ana. I tua atu, i mahi te taiwhanga i te he o mua ki te pahua i te ahua kameo na Tessa Thompson's Valkyrie i roto i te wakatō i mua i te tuku. Ko enei pohehe anake i taapiri atu ki nga awangawanga e pa ana ki te powhiri o te kiriata.

Engari i te whakapau kaha ki nga huarahi tohatoha rereke, penei i te roma, ko Marvel me Disney te ahua kua whakarere i a raatau mahi ki te whakaora i nga Marvels. He waahi kua ngaro ki te kore e whakaatu i nga ahuatanga pai o te kiriata, penei i te pai o te whakautu a te hunga i kite. Na tana tukunga i runga i te Disney + me te hononga hono o te Marvel Cinematic Universe, ko nga huihuinga e whakaatuhia ana i roto i nga Maero ka whai paanga nui ki nga korero a meake nei.

I te wa e anga whakamua ana a Marvel Studios, he mea nui kia ako ratou mai i tenei wheako me te whakatata ki nga kaupapa a meake nei me te whakaaro hou mo te hokohoko me te whakamahere rautaki. I tutuki pea nga Marvels, engari kaore i te whakaheke i te angitu nui kua tutuki i te studio i roto i nga tau.