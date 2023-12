Te Putanga o nga Rakau Kirihimete: Mai i Ihipa o mua ki te whakapaipai rakau o Pennsylvania

Ko te tikanga o te whakapaipai rakau Kirihimete he hitori nui, whakamihiihi ka hoki mai ki Ihipa o mua. Heoi ano, no te rau tau 16 i Tiamana i timata ai te ahua o nga tikanga hou e mohiotia nei i enei ra.

Ka whakanohohia e nga Karaitiana Tiamana nga koeko rakau kua whakapaipaihia ki nga kaakaariki me nga rama ki roto i o raatau kaainga i te wa hararei. I te hekenga mai o nga kainoho Tiamana ki Pennsylvania, ka mauria mai e ratou enei tikanga whakahirahira.

Ahakoa i timata nga kainoho Tiamana ki te whakatu rakau hapori ki Pennsylvania i te timatanga o te tau 1747, karekau te whakaaturanga rakau Kirihimete tuatahi i puta tae noa ki nga tau 1830. He maha atu nga tau i roa mo te taupori whanui o Amerika ki te awhi i tenei tikanga hou, i te mea he maha nga rakau i kii he tohu etene.

Ko te hurihanga i te wa i whakanuia e Kuini Wikitoria o Ingarangi nga rakau Kirihimete. I te tau 1846, i taia ki te London News tetahi pikitia e whakaatu ana i a Wikitoria me tona whanau e huihui ana ki tetahi rakau whakapaipai. I awe tenei ahua ki nga Amelika o te Tai Rawhiti, i te kaha ki te tango i te "ahua" o te whai rakau Kirihimete i o ratou kainga.

I timata te mahi whakapaipai ki Amerika i te tekau tau atu i 1890, ka piki ake te pai o nga rakau teitei ka eke ki nga tuanui o nga kaainga me nga whare.

I te horapa haere o te hiko, ka whakauruhia nga rama aho ki nga rakau Kirihimete, he pai ake te noho ki te whakamahi rama rama. Na tenei mahi hou i taea ai te maha atu o nga whakaaturanga nunui me te kanapa.

I tenei ra, kei te ora tonu te tikanga o nga rakau Kirihimete puta noa i te United States. Ko te rakau Kirihimete rongonui o New York i te Rockefeller Center, no te tau 1931, he tohu mo te wa hararei. He maha atu nga taone me nga taone puta noa i te motu kei te whai rakau Kirihimete hapori me te whakahaere i nga huihuinga rama rakau hei tohu i te timatanga o nga huihuinga.

Ko Pennsylvania, e kiia ana ko te "Christmas Tree Capital of the World," kei te pupuri i te hononga kaha ki te tikanga tuku iho. E ai ki te National Christmas Tree Association, ko Pennsylvania te turanga tuarua mo te hanga rakau Kirihimete puta noa i te motu. Kua tukuna ano e te kawanatanga te Whare Maama me nga Rakau Kirihimete whaimana i roto i te hitori, me nga rakau mai i te Keystone State i whiriwhiria 11 nga wa. I te tau 2022, i whakatipuhia te Rakau Kirihimete White House e Evergreen Acres Christmas Tree Farm i Auburn, Pennsylvania, na te mea ko ia te Kaipupuri Toa Nui i te whakataetae a-tau a te National Christmas Tree Association.

Ko Indiana County i Pennsylvania e mau ana i te mana motuhake mo te whakaingoatia ko te "Christmas Tree Capital of the World." I te tau 1956 anake, tata ki te 700,000 nga rakau i tapahia i tenei kaunihera, ka riro i a ia tenei taitara rangatira.

Mai i nga timatanga iti i Ihipa o mua ki nga whakaaturanga nui i Pennsylvania, ko te whanaketanga o nga rakau Kirihimete e whakaatu ana i te wairua mau tonu o te wa hararei.