Na Walmart a Lowes?

I roto i nga tau tata nei, kua puta etahi rangirua me nga whakapae e pa ana ki te mana o nga toa nui e rua: Walmart me Lowe's. Ahakoa e mohiotia ana nga kamupene e rua mo to raatau noho ki te umanga whakapai ake i te kaainga, he mea nui ki te whakamarama kaore i a Walmart a Lowe's. E rua enei hinonga motuhake me o raatau ake hanganga mana motuhake me o raatau mahi pakihi.

Ko Walmart, i hangaia i te tau 1962 e Sam Walton, te toa nui rawa atu o te ao. Me nga mano tini o nga toa puta noa i te ao, ka tuku a Walmart i te whānuitanga o nga momo hua, tae atu ki nga toa, hikohiko, kakahu, me nga taonga o te whare. Ka hokona te kamupene i runga i te New York Stock Exchange i raro i te tohu tohu "WMT." Ko te tikanga kei te watea nga hea o Walmart mo te hoko e nga kaipakihi takitahi me nga umanga.

I tetahi atu taha, ko Lowe's he kaihokohoko whakapaipai whare e tohunga ana ki te hoko taputapu, taputapu, me nga taonga hanga. I whakaturia i te 1946, a, mai i tera wa kua tipu hei tetahi o nga kamupene rangatira i roto i tana umanga. Ko Lowe's hoki kei te hokohoko whanui i te New York Stock Exchange i raro i te tohu tohu "LOW."

FAQ:

Q: He hononga kei waenganui i a Walmart me Lowe's?

A: Kao, he kamupene motuhake a Walmart me Lowe's he rereke nga hanganga mana.

P: He mana tahi, he hononga tahi ranei i waenga i a Walmart me Lowe's?

A: I tenei wa, karekau he mohiotanga mo te mana o nga kamupene e rua.

Q: Ka kitea e au nga hua a Lowe i Walmart?

A: Ahakoa he maha nga momo hua e tukuna ana e Walmart, tae atu ki nga taonga whakapaipai whare, kaore nga hua a Lowe i te nuinga o te waa e waatea ana i nga toa Walmart. Kei a Lowe ana ake toa motuhake ka kitea e nga kaihoko a raatau hua.

Hei mutunga, he mea nui ki te whakamarama ko Walmart ehara i a Lowe's. E rua enei kamupene motuhake e mahi ana i nga waahanga rereke o te umanga hokohoko. Ahakoa e rongonui ana raua, e angitu ana i roto i o raatau ake mara, kei a raua ano nga hanganga mana motuhake me te mahi takitahi.