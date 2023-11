I hokona e Haina a Walmart?

I nga tau kua pahure ake nei, he maha tonu nga korero e rere ana i runga i nga paapori paapori me nga paetukutuku whakaaro whakapae e kii ana kua hokona e Haina te toa toa Walmart. Ko enei korero kua puta te rangirua me te awangawanga i roto i te tini o nga tangata. Heoi, he mea nui kia wehea te meka mai i nga korero pakiwaitara me te tirotiro i te pono kei muri i enei kereme.

Te Pono:

He rereke ki nga korero, kaore i hokona e Haina a Walmart. Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha-a-Amerika i whakaturia e Sam Walton i te tau 1962. Ko te mahi hei mekameka o nga hokomaha, toa utu utu, me nga toa toa, me tona tari matua i Bentonville, Arkansas. Ahakoa he nui te noho a Walmart ki Haina, me te maha o nga toa me te mahi tahi me tetahi kamupene Hainamana, kei te noho tonu he kamupene no Amerika me te whakahaere.

FAQ:

Q: He aha te kaporeihana multinational?

A: Ko te kaporeihana multinational he kamupene e mahi ana i roto i nga whenua maha, me te tari matua i tetahi whenua me etahi atu, peka ranei i etahi atu. Ko enei kaporeihana kei te whakahaere pakihi me te noho tinana ki nga tini iwi.

Q: Na tetahi whenua kee a Walmart?

A: Kao, ehara a Walmart i nga whenua ke. He kamupene hokohoko-a-iwi kua whakarārangihia ki te New York Stock Exchange, na nga kaipupuri hea mai i te ao katoa.

P: He aha enei korero ka mau tonu?

A: I te nuinga o te wa ka rere nga korero na te he o nga korero, nga whakaaro whakapae, nga pohehe ranei. Mo te korero o Haina-Walmart, tera pea i ahu mai i te whanuitanga o nga mahi a Walmart i Haina, ka pohehe etahi kua riro i a Haina te kamupene.

Hei mutunga, ko te kerēme kua hokona e Haina a Walmart he korero koretake noa iho. Ka noho tonu a Walmart hei kaporeihana mo nga motu maha o Amerika. He mea nui ki te manatoko i nga korero i mua i te whakapono me te horapa o nga korero penei, na te mea ka puta he raruraru me te awangawanga.