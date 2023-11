I hokona e Haina Burger King?

I nga wiki tata nei, kua rere nga korero i runga i nga papaaapori paapori me nga momo purongo e kii ana kua riro i a Haina te mekameka kai tere rongonui a Burger King. Na enei korero i puta te hiahia me te awangawanga i waenga i nga kaiwhaiwhai Burger King me nga kaitirotiro ahumahi. Heoi, he mea nui ki te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara me te ruku ki te pono kei muri i enei kereme.

Tuatahi me te mea nui, he mea nui ki te whakamarama kaore a Haina i hoko Burger King. Ko te ahua o nga korero i ahu mai i te pohehe o te panuitanga o mua tata nei e te kamupene matua o Burger King, Restaurant Brands International (RBI). I panuitia e RBI he hononga ki tetahi umanga haumi Hainamana ko CITIC Limited, engari kaore tenei hononga e uru ki te hoko, ki te hoko mai ranei i te Burger King.

Ko te hononga i waenga i te RBI me te CITIC Limited e whai ana ki te whakawhānui ake i te aroaro o Burger King i Haina. Kua riro i a CITIC Limited nga mana motuhake ki te whakawhanake me te whakahaere i nga wharekai Burger King i nga rohe motuhake o Haina. Ko te tikanga ko te CITIC Limited te kawenga mo te tipu me te whakahaere o nga toa Burger King i enei waahi kua tohua, engari kaore e uru ki te mana o te waitohu Burger King katoa.

FAQ:

Q: He aha te Burger King?

A: Ko te Burger King he mekameka kai nohopuku o te ao e tohunga ana ki nga hamipaki, parai, me etahi atu kai tere. I whakaturia i te tau 1954, a, mai i tera wa kua noho ko tetahi o nga waitohu kai nohopuku tino rongonui me te angitu o te ao.

Q: Ko wai te CITIC Limited?

A: Ko te CITIC Limited he umanga haumi Hainamana me nga paanga pakihi kanorau, tae atu ki te putea, te kaha, te hoko whare, me etahi atu. Koia tetahi o nga roopu nui rawa atu o Haina me te whakahaere i te ao katoa.

Q: He aha te tikanga o te hononga i waenga i te RBI me te CITIC Limited?

A: Ma te mahi tahi ka taea e CITIC Limited te whakawhanake me te whakahaere i nga wharekai Burger King ki nga rohe motuhake o Haina. Ko te whai ki te whakawhānui ake i te noho a Burger King ki te maakete Hainamana me te whakapiki ake i te uru ki nga kaihoko Hainamana.

Hei whakamutunga, ko nga korero e kii ana kua hokona e Haina a Burger King he koretake. Ahakoa kua whakatauhia he hononga i waenga i te Restaurant Brands International me te CITIC Limited ki te whakawhānui ake i te noho a Burger King ki Haina, kaore tenei e uru ki te hoko, ki te hoko mai ranei i te katoa o te waitohu Burger King. He mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika me te karo i te horapa korero pohehe i roto i te waa ka ngawari te kaha o nga korero ma te paapori pāpori.