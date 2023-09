Ko te Diablo 4 Season 2 e pupuri ana i te oati ki te whakaora i te keemu

By

Ko te tukunga mai o Diablo 4 Season 2 e tino tumanakohia ana e te hapori hei wa tino nui mo te keemu. Mai i tana whakarewatanga kaha, kua heke haere te tatauranga o nga kaitakaro me te hunga maataki o Diablo 4, na te maha o nga tangata e awangawanga ana mo te heke mai o te keemu.

Ko te hype tuatahi e karapoti ana i te Diablo 4 kaore i kitea i mua, me nga rekoata pakaru i te wa o tana wa whakarewatanga. Heoi, ka puhoi te tere i roto i nga wiki i muri mai i te tukunga, a ko te Waahanga 1 i pa ki etahi take i pouri ai te hapori. Na tenei kore o nga ihirangi i arai etahi kaitakaro ki te whakaaro kua "mate" te keemu.

Ahakoa e mohiotia ana kei te mahi nga kaiwhakawhanake ki nga whakawhanui-a-tau, ka aro nui atu nga kaitakaro ki nga korero kei te heke mai. Ko te Diablo 4 Season 2 te kaha ki te whai oranga hou ki te taitara kai pahua RPG.

Ko te kaiwhakamahi Reddit a SieberZg i whakaatu te hiranga o te Waa 2, e kii ana, "Ko te Waa Tuarua me whaawhaa nga korero, ki te kore e taea te kohi katahi ka waiho ki roto i te urupa kua uru ki roto ka tanu! Kua mate te keemu, heoi, kua mutu taku whakaae ki tenei. I tino koa ahau ki tenei keemu, engari karekau he mahi hei mahi. Me ako te kapa Diablo mai i etahi atu keemu angitu ka taea te hanga i nga ihirangi mo te hunga katoa e takaro ana i enei keemu!

Te ahua nei he tautohetohe kei roto i te hapori e pa ana ki nga korero o te tau me nga whakawhanui. Ko etahi o nga kaitakaro e whakapono ana kaore e ranea nga korero o te tau ki te whakatutuki i o raatau hiahia mo te taakaro hou, engari ka whakaatu ano ratou i te pouri mo te utu mo nga taapiri.

Kua whakapumau a Blizzard ki nga kaitakaro ko te Waa 2 o Diablo 4 ka nui ake nga korero nui atu i te Waa 1. I tua atu, kua panuitia e ratou te hokinga mai o tetahi waahanga aroha mai i te Diablo 3, ka whakanui ake i te hihiko mo te wa e haere ake nei.

I te wa e korero tonu ana te hapori Diablo ki o raatau awangawanga me o raatau tumanako mo te keemu, ko Diablo 4 Season 2 e mau ana te oati mo te whakaora i te taitara me te whakaara ano i te hikaka o tana turanga kaitakaro.

