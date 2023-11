Ko te Dell XPS 13: He Rorohiko Rorohiko Katoa mo te Whakamahi ia ra

Kei te rapu mo te pona kounga teitei? Ko te Dell XPS 13 pea te mea tino pai mo koe. Na tana hoahoa kiko me te mahi whakamiharo, ka tukuna e tenei pona te utu nui mo te moni. I tenei wa, kei te tuku a Dell i tetahi mahi motuhake mo te Paraire Pango ka taea e koe te penapena $200 i runga i te utu tuturu ma te hoko i te Dell XPS 13 mo te $599 hei utu mo te $799.

Ko te Dell XPS 13 e whakaatu ana i te 12-whakatupuranga Intel Core i5 tukatuka, 8GB o te mahara, me te 256GB o te rokiroki SSD. Kei te whakanui i te mata 13.4-inihi HD+ tino ataahua me nga taonga anti-glare me te 500 nits o te kanapa, he mea tino pai mo te whakamahi o waho ahakoa i te ra kanapa. Ki te taumira o 1920 x 1200, ka taea e koe te tumanako kia kite koe i nga tirohanga koi, hihiri.

He aha te rerekee o te Dell XPS 13 ko tona oranga pākahiko whakamiharo. Ahakoa tana hoahoa iti me te mama, ka taea te roa ki te 12 haora i runga i te utu kotahi, ka whai hua kore e haukotia puta noa i te ra. Ko te pona he ExpressCharge, ka taea e koe te utu tere ki te 80% o te pākahiko i raro i te haora.

I runga i nga ahuatanga ororongo me nga ahuatanga ataata, he nui ake nga kaikorero o roto a Dell XPS 13 ki nga tauira o mua, e whakarato ana i te wheako tangi nui me te rumaki. I tua atu, ka wehea e te kamera pukoro rua te infrared mai i te RGB, ka hua te kounga pikitia pai ahakoa i roto i nga ahuatanga iti-marama.

Ahakoa ehara i te mea pai mo te petipeti, ko te Dell XPS 13 he whiringa maha mo o mahi o ia ra. Ko tana hoahoa mama me te papapātuhi maramara ka waiho hei taputapu huatau mo o haerenga ki te toa kawhe, ki te haere ranei i ia ra.

Ka taea e koe te hoko i te Dell XPS 13 tika mai i te paetukutuku a Dell hei waahanga o ta raatau hoko Paraire Pango. Kaua e ngaro i tenei waahi pai ki te whakahou i to pona ki te utu utu.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te utu auau o te Dell XPS 13?

Ko te utu auau o te Dell XPS 13 he $799.

E hia nga moni ka taea e au te penapena i runga i te Dell XPS 13 i te wa o te hoko Paraire Pango?

I te wa o te hoko Paraire Pango, ka taea e koe te penapena $200 i runga i te Dell XPS 13, ka waatea mo te $599.

He aha nga ahuatanga matua o te Dell XPS 13?

Kei roto i te Dell XPS 13 te 12th-whakatupuranga Intel Core i5 tukatuka, 8GB o te mahara, 256GB o te rokiroki SSD, he mata 13.4-inihi HD katoa me nga taonga anti-glare me te 500 nits o te kanapa, me te ora o te pākahiko tae atu ki te 12 haora. .

He pai te Dell XPS 13 mo te petipeti?

Ahakoa ko te Dell XPS 13 kaore i hangaia mo te petipeti, ka taea e ia te whakahaere i nga mahi o ia ra me te ngawari. Heoi, kare pea tana mahi e tutuki i nga whakaritenga o te tono tono petipeti.