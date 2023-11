Nga Taipitopito Hou Kua Whakaatuhia: Ko te Whakamutunga Whakamutunga Whakamutunga 7 Ka Whakaatuhia nga Whakaaturanga Whakaari me nga Tohu Whakatairanga

Kua tohatohahia e Square Enix te maha o nga korero whakaari hou me nga whakaahua o te Whakamutunga Whakamutunga Whakamutunga 7 Rebirth, me te wakatō i korerohia e Whero XIII e whakahoki mai ana i nga kaupapa o te wahanga tuatahi o te trilogy. Ka whakauruhia tenei recap ki te tahua matua o te keemu mo nga kaitakaro e hiahia ana ki te whakahou i te Whakamutunga Whakamutunga 7 Remake. Ma ia whakahoutanga hou, kei te tata atu nga kaiwhaiwhai ki te tukunga e tino tumanakohia ana i te Hui-tanguru 29, 2024.

I roto i nga ahuatanga whakahihiri kua whakapumautia e te whare studio ko te hokinga mai o nga momo whawhai Active me Classic. Ka whai waahi ano nga kaitakaro ki te whiriwhiri i waenga i nga mahi tere, he huarahi rautaki ake ranei. Hei taapiri, ka tukuna he aratau uaua hou e kiia nei ko Dynamic. Ma tenei aratau ka taea e nga kaitoro te poroporoaki ki te taumata o mua ma te whakarereke i te taumata uaua o nga hoariri ki runga i nga kaha o te kaitakaro, kia kaha ake te wero o te keemu, kia ngawari ake ranei te wikitoria.

Kua huraina hoki e Square Enix nga korero mo nga rohe hou me nga ahuatanga o Rebirth. Ko tetahi o enei rohe ko te Mythril Mine, he maina whai hua i mua e hono ana i te koraha ki Junon. Heoi, kua kore e whakamahia i muri i te whakawhanaketanga o te kohuke kohuke e te Shinra Corporation, a ka kikiia te maina e nga taniwha.

Kua whakaurua ano hoki nga ahuatanga hou. Ko Broden, te rangatira o te whare tira o Kalm, e mauahara ana ki a Shinra me tana tuku ki te awhina i a Cloud me ona hoa ki te mawhiti i o raatau hoariri umanga. Ko Priscilla, he kotiro harikoa e noho tata ana ki Junon, e tino awangawanga ana mo te haumaru o te aihe e whakangungua ana e ia, i te mea kua pokea e te reactor mako tata nga wai huri noa. Ko Billy, te mokopuna a Bill me te rangatira o te paamu chocobo, i ngaro ona maatua i te wa e tamariki ana, ka tuku ki te whakaako ia Cloud me ona hoa ki nga tikanga o te hopu chocobo hei utu mo te haere ki te toa a tona tuahine. Ka mutu, ka whakahaere a Chloe, te tuahine ngakau mahana o Billy, i tetahi toa i te ranch i reira ka hokona e ia nga taonga mahi toi me etahi atu hiahia.

I tua atu i nga ahuatanga hou, kua whakawhānuihia e Square Enix nga kaha o te Synergy e waatea ana i te Rebirth. Ma tenei ahuatanga ka taea e nga kiripuaki e rua te whakahaere i nga whakaeke tahi kaha, me nga pukenga rereke e whakatuwhera ana i te wa e piki ana nga kaitakaro ki o raatau roopu. Ko nga tauira o enei kaha Synergy ko te Kapua te whakarewa i a Tifa ki te hoariri mo te whakaekenga e kiia nei ko Relentless Rush, me Barret e whiua ana a Whero XIII i te tere ki te mahi i a Overfang.

I tua atu, kua whakaatuhia e Square Enix nga korero hou mo nga miihini takaro o Whero XIII, ka noho hei tangata takaro mo te wa tuatahi. Ko nga kaha o Whero XIII e huri ana ki nga whakaeke makutu o te tinana me te waahi roa, penei i te Starfust Ray. Ko tana pukenga ahurei, Vengeance Mode, ka taea e ia te huri i te kaha o nga whakaeke a te hoariri ki a ratou.

I te wa e tata mai ana te ra tuku, ka taea e nga kaiwhaiwhai te tatari kia nui ake nga korero whakahihiri me nga ohorere mai i te Whakamutunga Whakamutunga Whakamutunga 7. Na te taapiri o te pakiwaitara hou e arotahi ana ki a Zack me te whakaurunga pea o Sephiroth's retrospective from Final Fantasy 7 Ever Crisis, ka oati te keemu he wheako whakaihiihi mo nga kaitakaro tawhito me nga tauhou.

FAQ:

Q: Ahea te ra tuku mo Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Ka tukuna te keemu hei te Hui-tanguru 29, 2024.

Q: Ka whakaatu te Whakamutunga Whakamutunga 7 Rebirth i nga ahuatanga whakaari hou?

A: Ae, ka taea e nga kaitakaro te hoki mai o nga aratau whawhai Active me Classic, me te taapiri o te aratau uaua hou e kiia nei ko Dynamic.

Q: He ahua hou kei roto i te Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Ae, ka whakauruhia e te keemu nga ahuatanga hou, tae atu ki a Broden, Priscilla, Billy, me Chloe.

Q: He aha nga kaha o te Synergy i te Whakamutunga Whakamutunga 7?

A: Ko nga kaha o te Synergy he whakaeke kaha tahi ka taea e nga kiripuaki e rua te mahi tahi, me etahi atu kaha e whakatuwhera ana i te wa e piki ake ai nga kaitakaro i o raatau roopu.

Q: Ka waiho a Whero XIII hei ahua takaro i te Whakamutunga Whakamutunga 7 Rebirth?

A: Ae, ka waiho a Whero XIII hei ahua takaro i roto i te keemu, me nga kaha whawhai ahurei me tetahi pukenga e kiia nei ko Vengeance Mode.

Q: He hononga kei waenga i te Whakamutunga Whakamutunga Whakamutunga 7 me te Whakamutunga Whakamutunga 7 Nga Kaihauturu?

A: Ae, Ko te Whakamutunga Whakamutunga 7 Rebirth ka whakaatu i tetahi pakiwaitara hou e arotahi ana ki a Zack, a tera pea etahi waahanga mai i te whakamuri o Sephiroth kei roto i te Whakamutunga Whakamutunga 7 Ever Crisis. (Pūtake: IGN France)