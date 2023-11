Me pehea te Whakanuia te Ora o te Pūhiko i runga i to Pona Windows

Ko te ora o te pākahiko he tino awangawanga mo nga kaiwhakamahi pona, engari he maha nga rautaki ka taea e koe te whakamahi hei whakawhānui ake. Ahakoa ko te tau me te hitori o te utu o te pākahiko o to pona ka whai waahi ki tona kaha, ka taea e koe te whakamahi i to taputapu he rerekeetanga nui.

Hei aromatawai i te mana o to pākahiko o naianei, whakaarohia te whakaputa purongo pākahiko. I roto i te Windows 10 me te 11, ka taea e koe te hanga purongo pākahiko ma te whai i etahi waahanga ngawari. Tuatahi, pehia te paatene tohu Windows + R hei whakaputa i te matapihi oma. Na, pato CMD ka tomo ki te whakatuwhera i te wawe whakahau. Muri iho, patohia te "powercfg /batteryreport" ka pehi i te tomo ki te whakaputa i te purongo. Ka tiakina te ripoata ki tetahi ara konae he rite te ahua ki te C:UsersXXXXXbattery-report.html. Tāruatia ka whakapiri i te ara hono ki tō pūtirotiro hei tiro i te pūrongo.

Arotakehia te waahanga "Pekihiko kua whakauruhia" o te ripoata ki te whakataurite i te kaha o te hoahoa ki te kaha ki te utu katoa. Mena he iti iho i te 80% te kaha o te utu mo te hoahoa, kua tae ki te wa ki te whakakapi i te pākahiko. Heoi, ki te mea he iti noa te rereketanga, he huarahi hei whakapai ake i te ora o te pākahiko.

Ma te whakatikatika i o tikanga whakamahi pona ka awhina ki te arotau i te mahinga pākahiko. Ko te whakaheke i te kanapa whakaatu me te whakarereke i nga tautuhinga penapena hiko ka whai paanga nui. I tua atu, whakaarohia te whakapoto i te wa e haere ai te pona ki te hohekore me te whirihora i nga tautuhinga aratau moe ina kati koe i te taupoki. I tua atu, Windows 10 me 11 tuku kōwhiringa aratau mana ka taea te whakatika ki te whakataurite i te mahi me te ora o te pākahiko.

He pai ki te tirotiro i nga whakaaro a Microsoft mo ia putanga punaha whakahaere, i te mea ka tukuna e ratou etahi tohutohu motuhake. I tua atu, tirohia mena ka tukuna e to kaihanga pona he kaupapa whakahaere pākahiko ka taea te arotau i te whakamahinga o te pākahiko.

Whai muri i enei whakatikatika, aroturuki i te mahinga o to pākahiko ma te whakahaere ano i te purongo pākahiko i muri i nga huringa utu maha. Ma te whakatinana i enei rautaki, ka taea e koe te whakanui ake i te ora o te pākahiko o to pona Windows me te pai ki te whakamahi roa me te pai ake.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Me pehea taku tirotiro i te ahuatanga o te pākahiko o taku pona?

A: I roto i te Windows 10 me te 11, ka taea e koe te whakaputa purongo pākahiko ma te whakatuwhera i te tere whakahau me te pato "powercfg /batteryreport". Ma te ripoata e whakaatu he tirohanga mo te kaha o to pākahiko o naianei.

Q: Ahea me whakaaro ahau ki te whakakapi i te pākahiko o taku pona?

A: Mena he iti iho i te 80% te kaha o te utu o to pākahiko i te XNUMX% o tona kaha hoahoa, kua tae ki te wa ki te whakakapi.

P: Me pehea taku whakapai ake i te ora o te pākahiko o taku pona?

A: Ma te whakatikatika i te kanapa whakaatu, te whakarereke i nga tautuhinga penapena hiko, te whakapoto i te wa mangere, me te whirihora i nga tautuhinga aratau moe ka awhina i te roa o te ora o te pākahiko. I tua atu, ko te arotau i te aratau hiko me te tirotiro i nga kaupapa whakahaere pākahiko motuhake a te kaiwhakanao ka taea te whakanui ake i te mahi pākahiko.

P: E hia nga wa ka tukuna ano e ahau te purongo pākahiko?

A: E taunaki ana kia tukuna ano te purongo o te pākahiko i muri i te maha o nga huringa utu ki te aromatawai i te paanga o nga whakatikatika i mahia hei whakanui ake i te ora o te pākahiko.