Ko York Dam i runga i te awaawa o Codorus ka Tuhia mo te Whakaitinga Waipuke me te hanga Greenway

Ko te Bascule Gate Dam i Codorus Creek i York, Pennsylvania kua whakaritea kia turakina i roto i te mahi tahi a te York County Economic Alliance me te taone nui o York. Ko te tukinga, ka timata hei te Turei, ko te whai ki te whakatika i nga take maha tae atu ki te whakaheke i te waipuke, te whakapai ake i te kounga o te wai, me te whakapai ake i te haumarutanga o te iwi. I tua atu, ma te tangohanga o te papuni ka whakaea te huarahi mo te hanga i te Codorus Greenway, he kaupapa e whai ana ki te whai waahi whakangahau me nga painga taiao ki te hapori.

I hanga tuatahitia i te tau 1983, i hangaia te papuni hei hanga puna wai mo nga mahi whakangahau penei i te eke waka me te waka waka. Na te mea he kuaha ka taea te whakaheke i te wa e waipuke ana, ka taea e te papuni etahi taumata whakahaere mo te waipuke. Heoi, mai i te tau 2016, kua mau te keeti ki runga i te tuunga teitei, na te kohi o nga otaota me te kaha ake o nga raru o te waipuke.

Ko te mutunga mai, i whakamohio atu te US Army Corps of Engineers (USACE) ki te Taone o York i te marama o Maehe 2018 karekau te Bascule Gate Dam ki te whakatutuki i nga whakaritenga whakahaere waipuke. Na te mea i whakahaua te taone kia tangohia te papuni na runga i nga awangawanga haumaru me te kore e tutuki nga ture. Kua tohaina e te kaunihera o York City te $500,000 mai i nga moni ARPA a te kawanatanga ki te kaupapa turaki, me te taapiri $50,000 i whakawhiwhia e te Pennsylvania Fish and Boat Commission.

Ko te mahi turaki, kua whakaritea hei timata i te 5 o Hakihea, ka whai i te mahere rua-waahanga. Ko te wahanga tuatahi ko te turaki i te whare e noho ana i te huarahi o te kuaha papuni, me te hanga i te hongere arai hei whakaheke i te taumata wai i muri i te papuni. Ko te wahanga tuarua ka kite i te tangohanga katoa o te papuni me te turanga parepare, whai muri ko te whakaora i te waahi. Ko te wa tika mo te otinga o te kaupapa ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga o te rangi.

I te wa o te mahi turaki, ka aukatia te urunga a te iwi ki te waahi ka whakaatuhia nga tohu haumaru. Kei te whakatenatenahia nga hunga whai paanga ki te noho whakahou me te WGAL mo nga whanaketanga hou mo tenei kaupapa turaki nui e whai ana ki te whakaiti i te waipuke, te whakapai ake i te kounga o te wai, me te para i te huarahi mo nga kaupapa e arotahi ana ki te hapori penei i te Codorus Greenway.