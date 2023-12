Ko te Cyberpunk 2077 Update 2.1 he whakauru i nga tohutoro kare-a-roto, nga ahuatanga hou

I roto i te ohorere ohorere, ko te whakahoutanga hou mo Cyberpunk 2077, ko te Whakahoutanga 2.1, ka whakaputa mai i nga ahuatanga hou engari ano hoki nga tohutoro ngakau e mau ana i te ngakau o nga kaiwhaiwhai. Ko te CD Projekt Red, te studio i muri i te keemu, kua whakaurua he tangi kino ki te raupapa anime rongonui "Cyberpunk: Edgerunners," ka waiho nga kaitakaro ki te kata me te tangi.

Ko tetahi o nga taapiri tino whakaihiihi ki te keemu ko te whakaurunga o nga hoa piripono. Ko te mahi matua e pa ana ki enei huihuinga ko te ingoa tika "Kei te pirangi ahau ki te noho ki to Whare," he tohutoro tika ki te waiata kare-re-roto na Rosa Walton me Hallie Coggins. Ko tenei waiata kei roto i te keemu mai i tana tukunga engari kua tino rongonui i muri i te angitu o "Cyberpunk: Edgerunners" i te Mahuru 2022.

Ko te whakaurunga o te waiata me tona hononga ki nga wa kare-roto i roto i te raupapa anime kua pa ki nga kaitakaro. Ko nga kaiwhaiwhai i runga i Reddit i whakapuaki i nga kare-a-roto, me tetahi kaiwhakamahi, a ZawanShin87, i whakaae kaore e taea e ratou te tino pai ki nga kanikani kanikani na te mea e kata ana raua, e tangi ana. Ko tetahi atu kaiwhakamahi, IGR777, i kii me pehea te whakahoki mai o te ingoa o te misioni i nga maharatanga pouri. I whakakatakata a Lord9witdafye i to raatau hiahia ki te wehe atu ki a Panam, he tangata i roto i te keemu, e tohu ana i te paanga o enei tohutoro aronganui.

Heoi ano, ka tae mai ano te whakahoutanga me etahi taapiri whakaihiihi i tua atu i nga huihuinga aroha. Ko te Whakahoutanga 2.1 e whakaatu ana i tetahi punaha metro kua tino tonohia, nga miihini motopaika hou, tae atu ki te meme pouri a Keanu Reeves. Ko te CD Projekt Red kua whakamaramatia nga korero papaki katoa i mua i te tukunga, i rite ki te whakarewatanga o te Ultimate Edition o Cyberpunk 2077 i te Hakihea 5.

Ko tenei whakahoutanga he tohu nui mo te keemu, i te mea koinei te whakahoutanga nui whakamutunga i roto i te hitori raruraru o Cyberpunk 2077. Ko te CD Projekt Red, i muri i te whakarewanga pohehe, kua kaha ki te whakahoki i te aroha me te tautoko o ana kaiwhaiwhai, i kitea ma o raatau te maioha mo nga tohutoro i ata mahia me te whakaurunga o nga ahuatanga kua roa kua tonohia.

Hei mutunga, ko te Cyberpunk 2077 Update 2.1 ehara i te mea ka whakanui noa i te taakaro me nga ahuatanga hou engari ka mau ano i nga kare o nga kaitakaro na roto i nga tohutoro ngakau ki tetahi raupapa anime aroha. Kei te whakatutuki tonu a CD Projekt Red i nga hiahia o tana turanga kaiwhaiwhai, ka whakahoki mai i ta raatau tautoko me te para i te huarahi mo te ao marama ake mo Cyberpunk 2077.