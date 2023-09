Ko te Paanga-Tuipurangi i runga i nga MGM Resorts ka Porearea mo nga Kaihokohoko

Ko nga Kaihoko o MGM Resorts kua pa ki nga raru mo nga miihini mokamoka me nga punaha tono rūma ipurangi whai muri i te whakaeke-ipurangi ki te toa rongonui me te hotera nui. Ahakoa i tutakina etahi punaha na te take haumaru-ipurangi, i kii a MGM Resorts kei te mahi tonu ana whare. He maha nga raru i korerohia e nga kaihoko, penei i te paheketanga o nga taviri mamati i hee ai te kuhu ki nga ruma. Ko etahi o nga tangata i haere ki nga paapori paapori ki te amuamu mo nga rahui kua whakakorehia, te kore e taea te tirotiro, te utu kaari, te takiuru ranei ki o raatau putea MGM.

Hei whakautu mo te aitua, i timata a MGM Resorts ki te tirotiro me te awhina o nga tohunga mo te ipurangi ipurangi. I whakamohiotia ano e ratou nga mana ture me te mahi tonu ki te tiaki i a raatau punaha me o raatau raraunga ma te kati i etahi punaha. I tenei wa kei te haere tonu te tirotiro a te kamupene ki te whakatau i te ahua me te whanui o te whakaeke ipurangi. Ahakoa te whakaekenga, kei te mahi tonu nga whare kai, nga whakangahau, me nga waahi petipeti, ka taea tonu e nga manuhiri te uru atu ki o ratau ruma hotera me te awhina a te Tari o mua.

Heoi, karekau te paetukutuku matua a te kamupene i te waatea i tenei wa, ka huri i nga kaihoko ki te whakapā atu ma te waea, ma te paetukutuku tuatoru ranei. Kei a MGM Resorts nga momo hotera me nga casino puta noa i te United States, tae atu ki nga waahi rongonui i Las Vegas. Koinei te tohu tuarua mo te haumaru ipurangi mo te kamupene, me te pakaru o mua i puta i te tau 2019 i te tahaehia e nga kaiwhaiwhai neke atu i te 10 miriona rekoata a nga kaihoko. I tenei wa kaore i te tino mohio mena kua raru nga raraunga rite i roto i te whakaeke ipurangi o naianei.

Puna: BBC News

Whakamaramatanga: Cyber-attack – he ngana ki te uru kore mana ki nga punaha rorohiko, ki nga whatunga ranei, me te whakaaro ki te whakararu, ki te tahae raraunga ranei.