Te Tirotiro Rua Tekau Tau o Te Aketanga i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao

Ka whakanuia e te International Space Station (ISS) tetahi tohu nui i tenei ra ka huri ki te 25 tau. Mai i tona timatanga i te tau 1998, ko te ISS kei mua mo te torotoro mokowhiti, e whakatairanga ana i nga ahu whakamuatanga putaiao maha me te whakarato i tetahi papa mo te mahi tahi o te ao.

Ko tetahi o nga waahanga rangahau tuatahi mo te ISS ko te koiora mokowhiti. Ko te taiao microgravity ahurei o te teihana ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga paanga o te kore taumaha ki runga i nga momo tukanga koiora. I roto i tetahi rangahau tata nei, tokowha nga kaitirotiro karu i te tirotiro kanohi hei waahanga o te rangahau rongoa koiora. I whakahaerehia nga tirotiro i tawhiti, me nga taote i runga i te whenua e tirotirohia ana te mahi ma nga taputapu korero i whakaritea e nga kaihopu.

I tenei wa, ko nga kairangirangi kei runga i te ISS kua uru ki nga mahi whakangungu e pa ana ki nga mahi waka mokowhiti. Ko te Kaihautu a Andreas Mogensen, me ona hoa kaihopu, i whakangungu i nga tikanga wetewete me te taunga o te waka mokowhiti SpaceX Dragon Endurance ma te whakamahi i nga rorohiko o runga o nga kaihopu. I whiwhi hoki nga kaihopu i nga kete rongoa rongoa mai i te waka mokowhiti me te whakarite mo te rokiroki.

Ko te rangahau huaota mokowhiti me te rangahau pūtau kakau he tino kaupapa arotahi. I whakahaerehia e te Astronaut Loral O'Hara he rangahau huaota mokowhiti hei whakatairanga i te matauranga STEM ki waenga i nga mema o te iwi. Ko tenei rangahau ko te tuku i nga kakano ki te microgravity mo etahi marama, whai muri i te whakatairite ki nga kakano e toe ana ki te whenua. Ko Satoshi Furukawa, i tetahi atu taha, i whakahaere he rangahau mo te mohiotanga o nga pūtau i te kaha ma te mataki i nga tauira i raro i te karu i roto i te waahanga taiwhanga Kibo.

I roto i te wahanga Roscosmos o te ISS, i tirotirohia e Oleg Kononenko a Cosmonaut i nga momo punaha o te Nauka pūtaiao. Ko tetahi atu o nga kaihopu, ko Nikolai Chub, i aro turuki i tana mahi ngakau me te horoi i nga ngongo hau i roto i nga waahanga. I mau a Konstantin Borisov i te potae kua kikii i te pukoro i a ia e mahi ana i nga tikanga mo te aorangi me nga tikanga whakatere karetao i runga rorohiko.

I roto i nga tau 25 kua hipa, kua noho te ISS hei tari mo te mahi tahi putaiao o te ao. I te taha o nga kairangi rererangi mai i nga whenua 21 me nga manuhiri mai i nga whenua 108 me nga waahi, kua whakahaeretia e te teihana neke atu i te 3,000 nga rangahau me nga rangahau matauranga. Ko tenei mahi tahi i kaha ake ai to tatou mohiotanga ki te waahi engari i whakakotahi nga iwi ki te whai i te matauranga.

Mo etahi atu korero mo nga mahi teihana, ka taea e koe te whai i te blog teihana mokowhiti, @space_station me @ISS_Research i runga i Twitter, me nga kaute ISS Facebook me ISS Instagram.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te International Space Station (ISS)?

Ko te Teihana Mokowhiti o te Ao he teihana mokowhiti e noho ana kei te iti o te aorangi o te whenua. He taiwhanga mo te rangahau pūtaiao me te mahi tahi o te ao i waenga i nga iwi maha.

2. He aha te kaupapa matua o te rangahau mo te ISS?

Ka whakahaerehia e te ISS nga rangahau i roto i nga momo waahi, tae atu ki te koiora mokowhiti, te ahupūngao, te matū, te arorangi, me te hauora tangata. Ko enei rangahau e whai ana ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te waahi me te whai waahi ki nga ahunga whakamua putaiao.

3. Kia pehea te roa o te mahi a te ISS?

I whakarewahia te ISS i te tau 1998, me te waahanga tuatahi, a Zarya, i hikina mai i te Baikonur Cosmodrome i Kazakhstan. Mai i te marama o Whiringa-a-rangi 2000 e nohoia tonutia ana.

4. He aha te microgravity, he aha te mea nui mo te rangahau?

Ko te microgravity e pa ana ki te ahua e tino whakahekehia ana te kaha o te taiapa, penei i te waahi. Ka taea e nga kaiputaiao te ako me pehea te whakahaere o nga momo mahi tinana me te koiora me te kore e pokanoa te kaha o te ao, ka puta mai he tirohanga me nga kitenga ahurei.

5. He pehea te awhina a te ISS ki te mahi tahi o te ao?

Kua whakakotahihia e te ISS nga kaitoro me nga kairangahau mai i nga whenua rereke, e whakatairanga ana i te mahi tahi me te mahi tahi. Kua whakahaeretia e ia nga mahi rangahau putaiao ngatahi me te waahi mo te tohatoha matauranga me nga rauemi ki waenga i nga iwi.