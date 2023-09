Crash Team Rumble Season 2: Mahere Hou, Aratau, Toa, me te Pakanga Pakanga

Kua tae mai a Crash Team Rumble Season 2 me nga taapiri hou whakaongaonga ki te keemu. Ka taea e nga kaitakaro te tumanako he mapi hou, he aratau hou, he toa hou, me te paahi pakanga hou katoa. Ko te whakahou hou ka mau mai he tirohanga hou mo te keemu, he huarahi hou ki te takaro me te ngahau mutunga kore mo nga kaiwhaiwhai Crash.

Ko tetahi o nga mea nui o te Waa 2 ko te whakaurunga o te Aratau Paati. Ko tenei remix mahi tahi 4-kaitakaro he okiokinga mai i nga whakataetae whakataetae me te tuku i nga kaitakaro ki te whakangawari. E 5 nga rauna keemu paku rereke, me ona ake wero. He mea nui te mahi tahi na te mea me mahi ngatahi nga kaitakaro ki te whakatutuki i nga mahi me te kohi karaka hei whakanui ake i te wa e toe ana. Ma te whakahaere i ia Ngaru Aratau Roopui ka whakatuwherahia he Ngaru Rangatira ngaro, ka whakamatau i nga pukenga o nga hoia o Crash.

Ko nga Rauna Aratau Paati e whakaatu ana i nga momo taakaro rereke. I roto i te Oma Tere, ka oma nga kaitakaro ma nga papa tere i te wa e karo ana i nga aitua penei i nga kaitarai me nga pouaka nitro. He aha te Kuki? e hiahia ana nga kaitakaro ki te kohi kai motuhake me te taapiri atu ki te kohua e huri haere ana i te mapi. Ka werohia e Tiaki Lit nga kaitoro ki te whakamahi rama ki te whakamarama i nga rama rama e marara ana i tetahi pourewa i mua i te paunga o te wa. I roto i te Dig It, ka rapu nga kaitakaro i nga kōiwi kua tanumia, ka whakahiatohia ki waenganui kia hurahia he kōiwi katoa. Ka mutu, ko te Poihau Poihau, ka tukuna i muri mai i te Waahanga 2, ka mahi i nga kaitakaro ki te peke i nga poihau ki te whai piro.

Hei taapiri, ko te Waahanga 2 ka whakaatu i tetahi toa hou e kiia nei ko Ripto. Ko tenei ahuatanga, i ahu mai i te ao o Spyro, he hepeta kei a ia, he makutu whakamate me te kaha. Ko nga kaha o Ripto ko te whakarewa poi ahi, te karanga uira, me te hanga ngaru tainiwhaniwha. Ka taea e nga kaitakaro mohio te whakakotahi i enei kaha ki te whakaputa i nga hiato kino. Ka watea a Ripto i muri mai o te wa.

Hei whakakii i nga ahuatanga whakaari hou, ka tukuna e te Waa 2 etahi mapi hou e rua: Waste Deep me Jazz Junction. Ka haria e Waste Deep nga kaitakaro ki nga parakani kino e ki ana i nga whakamatautau a Cortex, ko te Jazz Junction he mapi mo te po-po me te hau o te jazz. Ko ia mapi e tuku ana i ona ake wero me nga ohorere.

Ka mutu, ka tae mai a Season 2 me te 100-tier Battle Pass, e tuku ana i nga kaitoro te whai waahi ki te iriti i nga hiako hou, nga whakapaipai, nga puoro, me etahi atu. Ka taea te hoko i te Pakanga Pakanga ma te Crash Team Rumble Deluxe Edition ka hokona motuhake ranei.

Crash Team Rumble Season 2 Kei te ora inaianei, e mau mai ana i te maha o nga mea whakahihiri ki te keemu. Ahakoa he pai koe ki te whakataetae kaha, ki te mahi mahi tahi ranei, he mea kei tenei whakahou mo nga kaingākau Crash katoa. Kaua e ngaro i te mahi!

