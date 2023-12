Ka Whakanuia e Rutter nga Hoahoa Toa me nga Kōwhiringa Whakanuia

Ko Rutter's, he mekameka toa rongonui i te puku o Pennsylvania, kua hurahia e ia te whakahiatotanga o tetahi o ana toa i Springettsbury Township, York County. Ko te toa, kei te 14500 Mt. Zion Road, kua ruarua te rahi, kua piki ake tona tapuwae mai i te 4,300 ki te 7,800 waewae tapawha.

Ko nga whakahoutanga ehara i te mea he waahi nui ake mo nga kaihoko engari he whakauru ano hoki i tetahi hoahoa hou me te hou. Ko tetahi o nga taapiri rongonui ko te mezzanine o te papa tuarua, kei te tuku nohoanga mo te 30 tangata. Ma tenei whakarei ka taea e nga kaihoko te pai ki a raatau kai me o raatau inu i roto i te waahi pai me te huatau.

I te taha o te waahi noho kua whakawhanuihia, he nui ano nga whakapainga a Rutter's ki ona whare kihini. Ma tenei ka taea te whanui atu o nga whiringa tahua me te pai ake o te wheako kai mo nga kaihoko. I tua atu, kua kawea mai e te whakahoutanga he ana 29-tohu haere-i roto i te pia, te whakatutuki i te hunga kaingākau ki te pia, me te maha o nga whiringa waina me etahi atu inu.

"Kei te harikoa matou ki te whakauru mai i o maatau whakaaro hoahoa toa hou, i hangaia hei whakarei ake i te wheako o nga kaihoko," e kii ana a Chris Hartman, Perehitini Tuarua mo nga Kohi, Panuitanga me te Whanaketanga i Rutter's. "Na tenei waahi kua whakahoutia, ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki o taatau kaihoko he toa hou me te hou e whakaatu ana i to maatau pono ki te mahi auaha, he waahanga nui o to maatau tohu."

I tua atu i te toa kua whakawhānuihia me te whakapai ake i nga taonga, kei te tuku ano a Rutter's ki nga kaihoko te maha o nga whiringa hinu. Kei roto i tenei ko te uru atu ki te Unleaded 15, Flex Fuel, Ethanol Free, me te Auto Diesel, e whakarato ana i te wheako whakangao tino whanui me te ngawari.

Ko Rutter's, te tari matua i York County, e whakahaere ana i te katoa o nga toa 85 puta noa i Pennsylvania, Maryland, me West Virginia. Ko tenei roha me te hoahoa hou e tohu ana i te whakapau kaha o te kamupene ki te whakatutuki i nga hiahia me nga hiahia o ana kaihoko utu nui.