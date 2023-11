He aha te take e tika ai ko te Hangarau Tuarua hei Kowhiringa Maau mo te Hokonga Hararei

Kei te tere haere te wa hokohoko hararei, a kei te rikarika nga kaiwhaiwhai ki te Paraire Pango me te Mane o Cyber, otira mo te hikohiko. Heoi ano, he huarahi ki te patu i te mano me te pai tonu ki nga utu utu nui - ma te whakaaro ki nga hangarau o mua.

E ai ki a Lucas Rockett Gutterman, te kaiwhakahaere o te US PIRG's Designed to Last Campaign, ko te whiriwhiri mo nga hikohiko whakamahia e kore noa e awhina i a koe ki te hopu i nga utu o te Paraire Pango puta noa i te tau engari ka whai waahi ano ki te oranga o te taiao. Kua tukuna e te US Public Interest Research Group (PIRG) he purongo e whakaatu ana i nga take matua hei whakaaro mo te hoko taonga kua whakahoutia.

E ai ki a Gutterman he iti noa te rereketanga i waenga i te mea hiko me te mea hou. Ko te tapanga "pouaka tuwhera" he "penei i te mea hou" te tikanga kua whakahoki ano te taonga i muri i te whakahokinga mai kaore i whakatuwherahia. Ma te hokohoko mohio me te mohio ki te whakamahi i enei kupu e nga kaihokohoko, ka taea e koe te tohu i nga utu whakamiharo.

Ko etahi taputapu, penei i nga waea, papa, papamahi me nga rorohiko rorohiko, he mea tino pai mo nga hoko tuarua. Hei tauira, he mihi ki te kaupapa angitu a PIRG, Google Chromebooks, nga pona rorohiko utu nui e whakamahia whanuitia ana puta noa i te motu, ka mau mo te tekau tau, kaua e pau i muri i etahi tau noa iho.

I tetahi atu taha, ka hiahia pea koe ki te mahi tupato i te wa e hoko ana i nga pouaka whakaata kua whakahouhia me nga kaitirotiro rorohiko. Ko enei hua ka nui ake, he ngoikore, he uaua ki te whakatika.

I te wa e kowhiri ana i nga taonga kua whakahoutia, me whai ki nga hua kounga teitei mai i nga waitohu roa. Ma te kowhiri i nga taonga ka hangaia kia mau tonu, ka nui ake pea te utu ina hou, ka mohio koe ka pai tonu te mahi ki a koe hei hoko tuarua.

I tua atu i te pai ki te penapena utu, ko te hoko i nga hangarau tuarua he kowhiringa mo te taiao. E whakamarama ana a Gutterman ko te nuinga o nga paanga o te hikohiko ki te taiao ka ahu mai i a raatau mahi whakaputa. Ko nga rauemi, te kaha, me nga rawa e hiahiatia ana mo te hanga waea atamai, taringa, pona, me nga pouaka whakaata he nui. Ma te hoko kua whakahouhia, ka taea e koe te whakaiti i te tapuwae taiao o te waea atamai, hei tauira, ki te 91%.

I mua i te hoko hoko, he mea nui kia waia koe ki te kaupapa here whakahoki mai na te kaihoko. Ko te tikanga, ka whiwhi koe i te matapihi 30-ra mo nga hokinga mai, ahakoa he poto ake i etahi wa.

Kua rite ki te tuhura i te ao o te hangarau tuarua? Tirohia te paetukutuku a PIRG mo etahi atu tohutohu me te arahi mo te whai hua o to hokohoko hararei i te wa e whai hua ana to putea me te ao.

FAQ:

Q: He aha ahau ka whakaaro ai ki te hoko i nga hangarau tuarua?

A: Ma te whiriwhiri mo nga taonga kua whakahouhia ka taea e koe te painga ki nga utu mo te tau katoa me te whai waahi ki te oranga o te taiao, na te mea ka whakaitihia te paanga o te hikohiko ki te taiao.

Q: He aha nga momo hikohiko e pai ana mo nga hoko tuarua?

A: Ko nga waea, papa, papamahi me nga rorohiko pona he whiringa pai mo te hokohoko tuarua. Ko nga Google Chromebooks, ina koa, ka mau mo nga tau 10, na te kaupapa angitu a PIRG.

Q: He pai te hoko mai i nga taonga kua whakahoutia?

A: Ahakoa ka taea te hoko te nuinga o nga hikohiko kua whakahouhia, he mea tika kia karohia te hoko i nga pouaka whakaata kua whakahouhia me nga kaitirotiro rorohiko na te rahi, te ngoikore, me nga wero whakatikatika.

Q: Me pehea taku whakarite kei te whiwhi au i tetahi hua pai kua whakahoutia?

A: Rapua nga rama e mohiotia ana mo to ratou roa me te roa. Ko te kowhiri i nga taonga ka nui ake te utu ina he mea hou ka whakapumau i te kounga hei hoko tuarua.

Q: He aha te painga o te taiao mo te hoko i nga hikohiko kua whakahoutia?

A: Ko te hanga o te hikohiko, tae atu ki nga waea atamai, nga taringa, nga rorohiko rorohiko, me nga pouaka whakaata, ka pau nga rauemi nui me te kaha. Ma te hoko i nga taonga kua whakahoutia, ka taea e koe te whakaiti i te paanga o te taiao ki te 91%.

Q: He aha taku me mahara mo nga hokinga mai?

A: Kia mohio koe ki te kaupapa here whakahoki a te kaihoko, na te mea he rereke. I te nuinga o nga keehi, ka 30 nga ra o te matapihi mo nga hokinga mai, engari ka tukuna e etahi kaihoko he wa poto ake.