Kei te tatari nga haerenga hou i roto i te DLC Expansion mokowhiti mo te Hangahanga Simulator

Ko te Simulator Hangahanga, i whakawhanakehia e Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, kei te kawe i nga kaitakaro ki runga i te haerenga whakahihiri me tana toronga hou. Ko te Spaceport Expansion DLC e whakaatu ana i te ao hou mo te hunga kaingākau ki te hanga whare puta noa i nga momo papa petipeti.

Whakauruhia he mapi kaupapa kaupapa motuhake me te rumaki ka mau i to whakaaro. Neke atu i te 40 haora o nga korero taapiri, he maha nga waahi ki te whakaatu i o pukenga hanga me te tarai i nga kaupapa whakawero. Ka kawea mai e te DLC he hurihanga hihiri ki te keemu, ka taea e nga kaitakaro te hoahoa me te hanga i o raatau ake turanga whakarewanga toka.

I a koe e torotoro ana i nga whetu me te Spaceport Expansion DLC mo te Hangahanga Simulator, ka taea e koe te kawe i te mahi a te kaikirimana mohio, e hanga ana i te heke mai o te torotoro mokowhiti. Mai i te whakatakoto turanga mo nga papa whakarewa tae noa ki te whakahiato i nga waahanga takirirangi uaua, ka tukuna e te keemu he wheako pono e tino makona ana to hiahia mo te mahi auaha me te mahi auaha.

Kei te waatea te Spaceport Expansion DLC i runga i nga papaaho petipeti rongonui, tae atu ki te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, me PC. Whakauruhia nga hoia me o hoa ki runga ipurangi ka uru atu ki nga mahi takaro-a-roopu whakahihiri i a koe e mahi tahi ana ki te whakatutuki i nga kaupapa hanga nui.

Whakapaia ki te whakatuwhera i tetahi taumata hou o te hihiko me te whakaihiihi i roto i te Construction Simulator. Rukuhia ki roto i te Spaceport Expansion DLC ka kite i nga mea whakamiharo o te waahi kei mua i ou kanohi. Kua reri koe ki te hanga i te heke mai o te torotoro mokowhiti?

FAQ:

Q: He aha te Hangahanga Simulator?

A: Ko te Hangahanga Simulator he keemu whaihanga hanga-a-ipurangi-a-ipurangi e mau ai nga kaitakaro ki te mahi a te kaikirimana hanga me te tarai i nga momo kaupapa hanga.

Q: He aha ta te Spaceport Expansion DLC e tuku ana?

A: Ko te Spaceport Expansion DLC e whakaatu ana i tetahi mapi whakahau hou, neke atu i te 40 haora o nga korero taapiri, me te kaha ki te hanga i tetahi turanga whakarewanga toka.

Q: Ko wai nga papaaho kei te waatea te Spaceport Expansion DLC?

A: Kei te waatea te DLC Expansion Tauranga Mokowhiti mo te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, me te PC.