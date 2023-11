Ka Whakarewahia e Sony te α6700 Mirrorless Camera i Inia

Kua whakauruhia e Sony ta raatau taapiri hou ki te raarangi kamera APS-C i te maakete Inia me te kaamera whakaata α6700 e tino tumanakohia ana. Ko te whakakotahitanga o te hoahoa kiato, te kawe kawe, me te mahi ratarata-kaiwhakamahi, kua whakaritea tenei kamera ki te whakamihi i nga kaikawe whakaahua o nga taumata pukenga katoa.

Ko te α6700 e whakahihiri ana i te hoahoa kikorangi me te hoahoa hou, ka waiho hei whiringa ataahua mo nga kaiwhakamahi e haere ana. Ko tetahi o ana ahuatanga rongonui ko te koki rereke 3-inihi te matakite LCD e tautoko ana i nga mahi pa. Ma tenei ka taea e nga kaitango whakaahua te whakatere ngawari i roto i nga tautuhinga, te whakatika i nga tohu arotahi, me te arotake i nga whakaahua kua hopukina me te paato noa i te mata.

I tua atu i tana atanga mohio, ka tukuna e te α6700 he waea taapiri, e whakarato ana i nga kaitango whakaahua ki te uru tere ki o raatau tautuhinga pai. Ko tenei ahuatanga ka tino pai ki nga tohunga ngaio e hiahia ana ki te whakarereke tere i nga taiao pupuhi hihiri.

Ko te kaamera he taputapu tirotiro hiko, e tuku ana i te wheako whakaahua maamaa me te rumaki. Ko te kaitirotiro hiko e whakarato ana i te tirohanga-a-waa o te ahua, ka taea e nga kaitango whakaahua te tito tika i o raatau whakaahua me te whakarereke i te waa e hiahiatia ana.

He maha nga whiringa honohono kua whakauruhia ki roto i te α6700. Kei roto i enei ko te mokamoka kaari microSD, te Nihokikorangi 4.2, te WiFi takirua-rua, he hononga moroiti HDMI, me te mahi mana mamao. Ko enei ahuatanga e whakarite ana i te tiritahi o nga whakaahua, te whakawhiti i nga konae ki etahi atu taputapu, me nga mana whakahaere mamao.

Mo te hunga kei a raatau nga arotahi, ka tukuna e Sony te α6700 hei whiringa tinana-anake te utu i te Rs 1,36,990. Ma tenei ka taea e nga kaitango whakaahua te penapena utu ma te whakamahi i o raatau arotahi. Heoi, ka whakarato ano hoki a Sony i nga kohinga paihere mo nga kaihoko e hiahia ana ki te tatūnga katoa. Ko te kaamera me te arotahi 16-50mm e waatea ana i te Rs 1,47,490, i te mea ko te putea arotahi 18-135mm te utu mo te Rs 1,72,990.

Na ona ahuatanga maha, hoahoa kiato, me te ngawari o te whakamahi, ka noho pai te α6700 i waenga i nga kaitango whakaahua e titiro ana ki te hopu whakaahua whakamiharo me te tirotiro i te ao o nga kamera whakaata kore.