Pae Cocktail Hou i te taone nui o Kalamazoo ka tuku utu mo te tau mo te hapori

Ko te taapiri hou o te taone nui o Kalamazoo ki te waahi mo te rongoa, a Dabney & Co., kei te wiri nga mea ma te tuku huarahi ahurei mo te hunga kaingākau ki te inu inu. I te wa o to ratou huritau kotahi tau e hono ana ki te po pa nui rawa atu o te tau, kei te whakahoki ano te whare inu huamata ki te hapori ma te koha ki nga kaihopu waimarie 50 he mekameka matua ka whakatuwhera i te utu mo te tau.

Engari ki te whakanui noa i a raatau tohu, ko te whai a Dabney & Co. ki te whakaputa mihi ki ana kaihoko pono me te whai waahi ki te hapori hihiri o te taone nui o Kalamazoo ma te whai tikanga. Ko te mekameka matua, ka whakawhiwhia ki te hunga waimarie, ka whakawhiwhia he utu nui 15% mo nga ota katoa puta noa i te tau 2024.

Na te maha o nga momo cocktails tino hanga, kua tere ake a Dabney & Co. hei haerenga rongonui mo te hunga mohio ki te rongoa me te hunga e rapu ana i tetahi ahiahi pai ki te taone nui o Kalamazoo. Mai i nga huinga matarohia ki te hanga mixology auaha, karekau he kohatu e waiho e nga tohunga whakaranu o te paera i roto i ta ratou whainga ki te hanga i te whakaheke toto.

I hoahoatia ki te hanga i te wairua whakauru me te powhiri, ka mihi a Dabney & Co. ki nga tauhou me te hunga kaingākau ki te inu waipiro. Ko te whakapau kaha o te paera ki te kounga, te mahi auaha, me te mahi tino pai kua riro i a raatau te whai i nga whainga me te maha o nga tohu i roto i te waahi whakakotahitanga o te rohe.

FAQ:

Q: Ahea te utu mo te tau i Dabney & Co.

A: Ka timata te hekenga i te wa i riro mai ai te mekameka matua ka whai mana mo te tau katoa o 2024.

Q: Ka taea e au te whakamahi i te utu mo te tau mo tetahi ota?

A: Ae, ko te 15% hekenga e pa ana ki nga ota katoa i mahia i Dabney & Co. i te tau 2024.

Q: Me pehea e uru ai ahau me te whai waahi ki te whiwhi i te mekameka matua?

A: Ko te takoha he mea motuhake mo te huritau kotahi tau a Dabney & Co. i te Wenerei, Noema 22. Ko nga kaihoko ka hoko mai i tenei ra ka uru ki te utu mo te mekameka matua.