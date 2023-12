Ka whakanuihia e Historic Odessa Foundation te 200th Anniversary of Timeless Christmas Poem

By

Ko te Historic Odessa Foundation i Delaware e whakanui ana i te huritau 200 o te whiti Kirihimete matarohia, 'Account of A Visit from St. Nicholas'. Kia ora ai te rotarota aroha, kua whakahaeretia e te nonprofit he whakaaturanga motuhake ka tuwhera puta noa i te marama o Hakihea.

I kii te Kaiwhakahaere Matua a Deborah Buckson i timata te tikanga o te hanga whakaaturanga a-tau i runga i nga tuhinga na te mea ko nga whanau no ratou nga whare i tiakina e te turanga he Quakers kaore i whakanui i te Kirihimete. Hei awhi i te wairua hararei, i whakatau te turanga ki te hanga i nga wheako ruku e whakaatu ana i nga momo mahi tuhituhi ia tau.

Ka whakatapua e te Kaitiaki Tuarua a Brian Miller tata ki te kotahi tau ki te rangahau, ki te tarai i nga hoko iari, me te kohi koha mo te wa poto mo nga whakaaturanga. I whakamaramatia e ia ka kowhiria e te kapa nga rarangi rongonui mai i 'Account of A Visit from St. Nicholas' katahi ka hanga ano i nga ahuatanga o ia ruma e pa ana ki te korero. I whakaritea e Miller te wheako ki te haere i nga wharangi o te pukapuka.

Ko te mea nui o te whakanui rua rau tau ko te whakaaturanga 'Account of A Visit from St. Nicholas', kei te Corbit & Sharp House i Odessa. Ka whai waahi nga manuhiri ki te kite i te makutu o te rotarota puta noa i te marama o Hakihea. Hei whakanui i te rua rau tau o te whakaputanga o te whiti, ka tu he panui motuhake mo te whiti hei te 200 o Hakihea.

Mo etahi atu korero mo te whakaaturanga, tae atu ki nga haora mahi, ka taea e nga tangata whai paanga te toro atu ki te paetukutuku a Historic Odessa Foundation. Kaua e ngaro i tenei waahi ahurei ki te ruku i a koe ki roto i te tino ataahua o te oriori Kirihimete.