Nga Mahi Hou me te Pai ake: Nga Taone: Skylines II Te Mahere Aranui Whakanuia Kua Taarua mo nga Whakapai

Nga Taone: Skylines II, te keemu whaihanga hanga taone nui i whakawhanakehia e Colossal Order, kua panuitia te roa o tana mapi huarahi. Hei whakautu i nga urupare a nga kaitakaro mo nga take mahi i runga i te putanga PC me te whakatau ki te hiki i te tuku papatohu tae noa ki te 2024, kua whakatauhia e te roopu whanaketanga kia nui ake nga mahi me nga whakatikatika pepeha i mua i te whakaputa i nga kaupapa hou. I whakapuaki te Tumuaki a Mariina Hallikainen i tana whakaparahako mo te whakaroa i te panui rangitaki tata nei, me te whakanui i te hiranga o te whakarite i te turanga pakari i mua i te taapiri i nga ahuatanga hou.

Ko nga korero tuku toronga mo nga Taone: Skylines II kua turakihia e te hauwha. Ko te putea rawa o Beach Properties, i whakaritea tuatahi mo te tuku i te Q4 2023, ka tae mai inaianei i te Q1 2024. Hei taapiri, ko nga kohinga kaihanga Hangahanga Hou me te Urban Promenades, i whakaritea tuatahi mo Q1 2024, kua whakaritea ano mo Q2 2024. Ko te Deluxe Relax me te ngawari Ka kite hoki nga reo irirangi toka i nga wa roa, me nga ra tukunga Q1 me Q2 2024. Heoi, kei te haere tonu te toronga Bridges & Ports mo te tukunga Q2 2024.

Ko te aro ki te mahi me te whakatika iro i ahu mai i te whakapau kaha ki te whakatika i nga awangawanga i whakaarahia e te hapori kaitakaro. I whakamarama te Tumuaki o Hallikainen kei te whakatapua e te roopu whanaketanga he wa ki te whakatau i nga take uaua ake i muri i te whakatikanga tere. I tenei wa kei te mahi te roopu ki te whakapai ake i nga mahi GPU na roto i nga whakarereketanga taipitopito kauwhata, a muri iho ka neke atu ki nga arotautanga PTM mo te whakatikatika i nga puku. E kaha ana ratou ki te arotake i nga purongo pepeha mai i nga kaitakaro, 100 nga take ka taea te whakaputa kua tautuhia me etahi atu ripoata 100 kei te tirotirohia ano.

I mua atu i te whakarewatanga o te keemu, ko te Colossal Order me te kaiwhakaputa Paradox Interactive i whakaara ake i nga waahanga iti me nga tohu kua tohua, me te whakaae kaore i tutuki i a raatau nga tohu e hiahiatia ana. Ahakoa tenei, i whakatau ratou ki te haere tonu ki te tuku i runga i te whakaritenga. Heoi, i runga i te tukunga, i puta te pouri o nga kaiwhaiwhai ki te mahi, e kii ana i nga pepeke me te kore arotautanga, ahakoa i runga i nga taputapu teitei.

Ahakoa te takahanga tuatahi, ka whakapau kaha a Colossal Order ki te whakapai ake i te pumau o te keemu. Ka mutu ta raatau korero i nga awangawanga mahi mo te putanga PC, ka huri ta raatau arotahi ki te tuku papatohu me nga ihirangi DLC. E marama ana kei te kaha te roopu whanaketanga ki te whakarato ki nga kaitakaro he wheako whakanikoniko me te ngahau i a ratou e kaha haere tonu ana ki te whakaoti i nga Taone: Skylines II.

FAQs

P: He aha i whakaroa te mapi huarahi mo nga Taone: Skylines II?

A: Kua whakatauhia e te roopu whanaketanga ki te whakarite i nga mahi me nga whakatikatika pepeha i runga i nga urupare a nga kaitakaro mo te mahi a te PC me te hiki i te tukunga papatohu.

P: He aha nga ihirangi i roto i te urunga roha kua pa ki te whakaroa?

A: Ko nga putea taonga a Beach Properties, Modern Architecture me te Urban Promenades mo nga kaihanga, me nga reo irirangi Deluxe Relax me Soft Rock ka kite i nga wa roa i o raatau ra tuku.

P: He aha nga take e aro ana te roopu whanaketanga i tenei wa whakaroa?

A: Kei te aro te roopu ki te whakatau i nga pepeha uaua me te arotau i nga mahi, timata mai i nga whakatikatika kauwhata mo te mahi GPU me te haere tonu me nga arotautanga PTM mo te whakatikatika i nga puku.

P: Ka pa atu te whakaroa ki te whakaputanga whakaroatanga o Bridges & Ports?

A: Kao, ka noho tonu te roha o Bridges & Ports i runga i te waarangi mo te tukunga Q2 2024.

P: He aha te mahere a te kapa i muri i te whakatikatika i nga awangawanga mahi i runga i te putanga PC?

A: I runga i te whakapai ake i te pumau i runga i te putanga PC, ka huri te roopu i to raatau aro ki te tuku papatohu me nga ihirangi DLC.