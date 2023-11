Tuhinga Hou: Wewetehia te Nostalgia Vintage me te Lossy Pedal na Chase Bliss

I roto i te ao o nga taputapu puoro, kei te tipu haere te kaingākau ki te awhi i nga oro pakaru me nga oro o mua. A kaore he tangata e pai ake ana i a Chase Bliss, he kamupene rongonui e mohiotia ana mo o raatau tohungatanga ki te hanga hikoi hei kawe i o taonga taonga ki roto i te ao o te nostalgia waina. Ko ta ratou hanga hou, ko te Lossy pedal, he mahi tahi me Goodhertz, he kaihanga mono-tiera me te whakapapa whakamīharo lo-fi.

Ko te ngakau o te pedal Lossy kei roto i tana mana Ngaronga, e tuku ana i nga ahuatanga motuhake e toru, ka taapirihia e ia he ahua ahurei ki te oro. Ahakoa kei te pirangi koe ki te riipene MP3 iti-tere iti, nga iarere tihorea o te kopeketanga mo te oro tangi, ki nga raru whakahihiko ranei o te Wāhanga Jitter, kua hipokina e Lossy. A, i roto i enei ahuatanga, he mutunga kore nga mea ka taea, ka taea e koe te whakatika pai i te kaha me te paanga katoa ma te whakamahi i nga pihi Ngaro me te Ao.

Ko te whakawhiti paanui tetahi atu ahuatanga o te hikoi Lossy. Ma te waiho atu ka hoatu ki a koe te ngako parakore o Lossy, engari ma te whakaahei i te Packet Loss e whakaatu ana i te hekenga e maumahara ana ki te hononga pūkoro ngoikore. Ko te huri ki te Packet Repeat ka whakakiia aua waahi ki te oro tio, he rite ki te CD pekepeke. Hei whakahaere i te auau o enei aukati, whakatika noa i te pihi Tere.

Ko tetahi ahuatanga tino whakamiharo o te pedal Lossy ko tana mahi Whakatio. Kaore i rite ki etahi atu hikoi, ehara i te tukurua noa i te waahanga whakamutunga o te oro mo ake tonu atu. Engari, ka huri haere i te waa, ka totoro nga tuhipoka me te huri i a koe e takaro ana. Ma tenei ka taea e koe te hanga i nga papa ambient, drones, me nga oro e huri haere tonu ana.

Hei whakarite i te oro whakakotahi me te oro, ka tukuna ano e te Lossy pedal he waahanga tātari me te reverb. Ko enei waahanga taapiri ka awhina i te whakakotahi i nga huānga katoa kia pai. He mea huna i roto i te pedal he mahi whakatiki me te whiwhi aunoa e whakaatu ana i nga korero hihiko o te paanga Ngaronga, hei aukati i te ngaro o nga momo puoro.

Mo te hunga e pirangi ana ki te haere i roto i nga oro oro waina, kei te waatea te hikoi Lossy hei hoko ma te paetukutuku mana Chase Bliss. Ko te utu mo te $399, ko ia hoko hikoi he 50% utu nui mo te taputapu Goodhertz Lossy i whakaawe i tana hangahanga, ko te utu mo te $79.

FAQ

1. Ka taea e te hikoi Lossy te hanga ano i te tangi o te MP3 iti-kounga?

Ae, ka tukuna e te Lossy pedal he aratau Paerewa e tuku ana i te oro mohio o te MP3 iti-tere, ka hoki mahara ki te mutunga o te '90s era matihiko.

2. He aha te kaupapa o te whakawhiti Packet ki runga i te hikoi Lossy?

Ma te Whakawhiti Paike ka taea e koe te whakauru mai i nga reanga, i te oro tio ranei ki roto i to oro, he maumahara ki te hononga pūkoro kino, ki te CD pekepeke ranei.

3. He pehea te mahi a te Whakatio i runga i te pedal Lossy?

Kaore i rite ki nga hikoi tuku iho e tukurua ana i te waa whakamutunga o te oro, ka huri te mahi Whakatio i roto i te waa, ka totoro nga tuhipoka me te hanga papa ambient, drones, me te neke oro.

4. Kei hea e taea ai e au te hoko i te pedal Lossy?

Kei te waatea noa te pedal Lossy mo te hoko i runga i te paetukutuku mana Chase Bliss.

5. He utu utu mo te Goodhertz Lossy mono i te wa e hoko ana i te pedal Lossy?

Ae, ma te hoko i te hikoi Lossy ka whakawhiwhia koe ki te 50% hekenga mo te taputapu Goodhertz Lossy, he $79 te utu.