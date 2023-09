Whakarāpopototanga: Ka matapakihia e tēnei tuhinga te hiranga o te whakahōputu tika i ngā tau me ngā ā-ira i roto i te āhuatanga hanumi mēra a Microsoft Word me te whakarato tikanga mo te whakarite whakahōputu tau. Ko te mohio ki te whakahōputu tau i roto i te hanumi mēra he mea nui kia tika ai te whakaatu i nga raraunga me te ngaio. Ma te whakatikatika i nga whakatakotoranga tau i roto i te Microsoft Excel me te Word, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere me pehea te whakaatu tau ki nga tuhinga hanumi.

Ko te hanumi Mēra he ahuatanga kaha i roto i te Microsoft Word e taea ai e nga kaiwhakamahi te hanga tuhinga whakawhaiaro ma te hanumi raraunga mai i tetahi puna, ko te tikanga he ripanga Excel. I te wa e mahi ana me nga tau me nga ira i roto i te hanumi mēra, he mea nui ki te whakarite kia tika, kia rite tonu te whakatakotoranga hei karo i nga hapa, i te rangirua ranei.

Ma te whakarite whakahōputu tau i roto i te hanumi mēra ka whakarei ake i te maramatanga me te tika o nga tuhinga hanumi. He mea nui tenei i te wa e pa ana ki nga raraunga putea, nga rahinga, nga paheketanga ranei e hiahia ana kia tika. Ko te whakarereke i nga whakatakotoranga nama ka taea e nga kaiwhakamahi te whakaatu raraunga i runga i te ahua ngaio me te ngawari ki te kaiwhakamahi.

Ko nga tikanga mo te whakarereke i nga whakatakotoranga tau i roto i te hanumi mēra ko te whakatikatika i te whakatakotoranga ki Excel me te Kupu, me te whakamahi i nga waehere mara. I roto i te Excel, ka taea e nga kaiwhakamahi te kowhiri i nga pūtau kei roto nga raraunga tau me te whakarereke i nga whiringa whakahōputu penei i nga waahi ira, tohu moni, me te tirohanga. Ko enei huringa ka pa ki te ahua o nga tau i Excel engari ka whakatau i te whakahōpututanga ki nga tuhinga hanumi.

I roto i te Word, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite i nga whakatakotoranga tau ma te kowhiri i nga mara hanumi, nga pūtau ranei me te whakamahi i nga whiringa whakahōputu i roto i nga roopu Momotuhi me te Tau. Ka taea hoki te whakamahi i nga whiringa whakamaarama i roto i te roopu Kowae hei whakatiaro i nga tau ki nga pou, ki nga ripanga ranei.

Ma te mohio me te whakamahi i enei tikanga, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahōputu i nga tau me nga ira i roto i te hanumi mēra, ka puta he tuhinga ngaio me te kore he. Ko te whakahōputu tau tika i roto i te Excel me te Word ka whakaora i te wa me te whakapau kaha i roto i te tukanga hanumi mēra.

Rauemi:

– Tuhinga Microsoft Word

– Tuhinga Microsoft Excel