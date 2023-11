Ko nga Taakaro Epic e whakapae ana i a Google mo nga Mahi Konihi i roto i te Whakamatautau Antitrust

I roto i tetahi whakawakanga antitrust tata nei, i whakapae te Tumuaki o Epic Games a Tim Sweeney i te rangatira hangarau a Google mo te whakamahi i nga tikanga whakamarumaru ki te pupuri i tana punaha utu kaipahua. Neke atu i te rua haora a Sweeney i whakaatu, e whakaatu ana i te mahi a Google ki te aukati i te whakataetae i te maakete taupānga Android. Ko tenei whakamatautau tetahi o nga keehi antitrust e rua e pa ana ki a Google i tenei wa, he nui te riri ki tana kawanatanga hangarau $1.7 trillion.

Ahakoa te Tumuaki o Google a Sundar Pichai i wawao i nga mahi a tana kamupene ki te whakahaere i te Toa Play, i peitahia e Sweeney tetahi pikitia rereke. I whakaahuahia e ia a Google he tangata nanakia e ngana ana ki te aukati i a Epic Games mai i te whakataetae ki a ratou na roto i nga momo whakatenatena putea. I paopao a Sweeney i enei tuku, i te mutunga ka arahi a Epic Games ki te tuku i tana keemu rongonui, Fortnite, i runga i tana ake paetukutuku.

Heoi, ko te tohatoha o Fortnite takitahi he uaua na te aukati a Google me te whakamahi i nga mata whakatupato i aukati i nga kaitakaro ki te tango i te keemu. I kii a Sweeney ko nga mahi a Google i aukati i to raatau angitu me te whakaatu i a raatau he hoa riri kino.

Ahakoa nga arai, I tukuna e Epic Games a Fortnite i runga i te Toa Play Store i te tau 2020 i te wa e whakatinana ana i tetahi mahere huna e kiia nei ko "Project Liberty." Ko tenei mahere ko te whakauru i tetahi whiringa utu rereke i roto i te taupānga, i aukatia wawetia e Google me Apple. Hei whakautu, ka tukuna e Epic Games nga whakawakanga mo te whakahē i te taha ki te taha ki te taha o te ao, he mea hanga hei whawhai mo te whakataetae tika i roto i te umanga petipeti.

He mea nui tenei whakamatautau ehara mo nga Taakaro Epic anake engari mo nga kaiwhakawhanake keemu katoa, na te mea ka whakatauhia e te putanga te whānuitanga o nga mahi monopolistic a Google i te maakete taupānga Android. Ka ara ake nga patai mo te tika o nga reiti komihana i tukuna e nga tangata nunui hangarau, e whakaatu ana i te hiahia kia piki ake te whakataetae me te maarama.

FAQs

1. He aha te whakamatautau antitrust i waenga i nga Taakaro Epic me Google?

Ko te whakawakanga e huri ana ki te kereme a Epic Games e kii ana a Google ki nga mahi nanakia hei tiaki i tana punaha utu me te aukati i te whakataetae i te maakete taupānga Android.

2. I pehea te whakapae a Google ki te aukati i nga Taakaro Epic?

E ai ki nga korero a Tim Sweeney, i whakamahia e Google nga momo tikanga, tae atu ki nga whakatenatena putea me nga mata whakatupato, hei aukati i nga kaitakaro ki te tango i a Fortnite i waho o te Toa Play.

3. He aha te “Project Liberty”?

Ko te "Project Liberty" e pa ana ki te Mahere huna a Epic Games ki te whakauru i tetahi whiringa utu rereke i roto i Fortnite, ma te takahi i nga utu komihana i tukuna e Google me Apple.

4. He pehea te paanga o tenei whakamatautau ki te umanga petipeti?

Ko te putanga o tenei whakamatautau ka whai paanga nui ki nga kaiwhakawhanake keemu katoa, na te mea ka whakatau i te whānuitanga o nga mahi monopolistic a Google me te whakatairanga i te whakataetae tika i roto i te maakete taupānga Android.