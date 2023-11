Ka Whakaatuhia e LG nga Kaupane SMART Hou mo te Whakanuia te Hua me te Whakangahau

By

Kua hurahia e LG nga kaitirotiro SMART hou e rua, ko te 32SR53FS me te 27SR50F, i te wa tika mo te wa hararei. Ko enei kaitirotiro e tuku ana i nga whakaaturanga IPS teitei me te tautoko HDR 10, e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi nga whakaahua hihiri me te wheako tirohanga pai ake.

Ko tetahi ahuatanga matua o te LG SMART kaupane ko te rorohiko LG Home Office i roto e tautoko ana i nga momo kaupapa whakaputa penei i te Microsoft 365 me te Maramataka Google. Ma tenei ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere ngawari i o raatau mahi me o raatau raarangi. I tua atu, ka taea e nga kaitirotiro te mahi hei whare kaainga atamai ma te whakauru ki te LG ThinQ Home Hub, ka taea e nga kaiwhakamahi te tirotiro me te whakahaere i o raatau taputapu kaainga.

I whakauruhia ki te papaaho webOS 23 a LG, ko nga kaitirotiro SMART he ngawari te uru atu ki nga tono rerema me nga taunakitanga tirohanga whaiaro mai i te WebOS Hub. Ka taea e te hunga kaingākau ki te hakinakina te whakamahi i nga kaari ratonga hakinakina kua whakaritea i runga i te mata o te Poari Kainga, e whakarato ana i nga tatauranga hou me nga rarangi o nga roopu me nga riiki tino pai.

Ko te LG 32SR53FS me te 27SR50F SMART aroturuki kei te waatea mo te hoko i te $229.99 me te $199.99.

FAQ

He aha nga ahuatanga matua o nga kaitirotiro LG SMART hou?

Ko nga kaitirotiro LG SMART hou e tuku ana i nga whakaaturanga IPS mahi teitei, tautoko HDR 10, me te rorohiko LG Home Office kua hangaia mo te hua ake. Ka mahi ano ratou hei tari kaainga atamai me te tautoko a LG ThinQ Home Hub.

He aha te rorohiko e tautokohia ana e te LG SMART aroturuki?

Ka tautokohia e nga kaitirotiro nga momo kaupapa whakaputa penei i te Microsoft 365 me te Maramataka Google na roto i te rorohiko LG Home Office.

Ka taea e au te uru atu ki nga taupānga rerema i runga i nga kaitirotiro LG SMART?

Ae, ka tae mai nga kaitirotiro me te papaaho webOS 23 a LG, he ngawari ki te uru atu ki nga tono rerema me nga taunakitanga tirohanga kua whakaritea.

He pai nga kaitirotiro LG SMART mo te hunga kaingākau ki te hākinakina?

Ka maioha te hunga kaingākau ki te hakinakina ki nga kaari ratonga hakinakina kua whakaritea i runga i te mata o te Poari Kaainga, e mau tonu ana ki a raatau me o raatau roopu hakinakina me o riiki.

He aha te utu mo nga aroturuki LG SMART?

Ko te LG 32SR53FS te utu mo te $229.99, ko te LG 27SR50F te utu mo te $199.99.