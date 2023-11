Te Kaihautu Hou me te Hurumaru i roto i te Ahumahi AI

I roto i nga ahuatanga ohorere, ko Sam Altman, te rangatira o OpenAI, tetahi o nga kamupene tino whai mana i roto i te umanga mohio (AI), i panaia e te poari whakaoho i te po o te Paraire. Heoi, i roto i nga haora 48, ka kitea e Altman i utua ia ki te whakahaere i tetahi waahanga hou i Microsoft, he nekehanga ka kaha ake pea ia ki te waahi AI.

Na te puhipuhi o Altman i kore ai e tau te ahua o OpenAI a meake nei, me nga purongo e kii ana kua ngaro te whakawhirinaki o nga kaimahi o te kamupene ki te poari me nga kaimahi kei te whakatuma ki te wehe. Ka tae mai tenei i te wiki noa i muri mai i te whakatuwheratanga a OpenAI i nga waahanga hokohoko hou o tana hangarau i tana huihuinga kaiwhakawhanake tuatahi, tae atu ki te waahanga whakarite mo tana AI chatbot, ChatGPT.

Ahakoa ko nga korero e pa ana ki te pupuhi a Altman e noho marama tonu ana, ko nga raruraru i waenga i a ia me te poari OpenAI, i pai ki te huarahi tupato ki te whakawhanaketanga AI, he mea nui pea. Heoi ano, ko te wehenga atu o Altman kare ano he kino. Ko Greg Brockman, tetahi atu kaiwhakarewa me te perehitini o OpenAI, i wehe atu i te kamupene hei tautoko i a Altman.

I te taunga o te puehu, kua rite a Altman ki te hono atu ki a Microsoft, me Brockman, ki te arahi i tetahi roopu rangahau AI hou. I taua wa, kua tohua e OpenAI a Emmett Shear, te Tumuaki o mua mo te ratonga romaroma a Amazon Twitch, hei Tumuaki mo te wa poto. Ahakoa enei whanaketanga, kaore ano kia mutu te whakaari. Kua hainatia e nga kaimahi OpenAI tetahi reta tuwhera e tono ana kia rihaina te poari me te whakahoki ano i a Altman me Brockman. Kua whakatuma ano ratou ki te whai i nga kai-whakarewa ki a Microsoft ki te kore e tutuki o raatau tono.

Hei mutunga, kei te kite te umanga AI i nga huringa rangatira nui, me te whakawhiti a Altman mai i OpenAI ki Microsoft. Ko te heke mai o OpenAI kei te noho koretake, i te mea e raru ana te kamupene ki nga raruraru o roto me te wehe atu o nga kaimahi matua. Kaore ano kia kitea nga paanga o enei whanaketanga ki te iwi whanui patu whanaketanga AI.